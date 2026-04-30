«El Monsacro no es sólo de Morcín, es un icono de Asturias», dice Mino García

El Monsacro «no es exclusivo de Morcín», la emblemática montaña «es un icono de toda Asturias». Y eso lo dice el propio alcalde del municipio, Mino García, así que no es de extrañar que este viernes, en el Club Prensa Asturiana de la NUEVA ESPAÑA, se hayan juntado representantes de tres Ayuntamientos para participar en la presentación de una cita que ya empieza a a formar parte de la historia milenaria del pico sagrado: «La senda de los 20.000 pasos», que pasa por los tres concejos.

El propio Mino García, Tomás Fernández, alcalde de Ribera de Arriba, y el concejal de Hostelería y Turismo de Oviedo, Alfredo García Quintana, se sentaron a la misma mesa, a pesar de ser de distinto signo político, para demostrar su apoyo a una marcha que este año se celebrará el próximo día 23 de mayo. «Esto no va de amarillos, de verdes o de colorados, va de unirse en favor de los intereses de nuestros vecinos, de nuestra región y de una montaña que es muy especial. Porque nosotros tenemos al lado de casa un emblema que ya quisieran tener en otras partes del mundo», aseguró Tomás Fernández cuando el conductor del acto, Fernando Delgado, cronista oficial de Morcín y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, le dio la palabra. Los interesados en participar en «La senda de los 20.000 pasos» podrán formalizar su inscripción a partir del lunes, y hasta el día 18 de mayo, en cualquiera de los tres Ayuntamientos (Morcín, Ribera de Arriba u Oviedo) o en la oficina de turismo de El Escorialín.

En el acto también estuvo el director de la candidatura de Oviedo a la Capitalidad Europea de la Cultura, Rodolfo Sánchez, que se suma este año «al equipo» de colaboradores con los que cuenta la organización de la cita que se va a celebrar el próximo 23 de mayo. «No solo representamos a Oviedo, sino a todos los municipios de Asturias. Es una candidatura con vocación regional, y es una candidatura que quiere poner en valor todo lo que tenemos. Y, por supuesto, queremos poner en valor el Monsacro, las capillas, el Arca Santa, y todo lo que supone esto para nuestra historia como identidad», sostiene Sánchez.

En la misma línea se expresó el concejal de Hostelería y Turismo del Ayuntamiento de Oviedo, Alfredo García Quintana. «El Monsacro es parte del relato que estamos defendiendo desde el área de Turismo con ‘Oviedo, origen del Camino', nuestra historia, la figura de Alfonso II, las reliquias, el Arca Santa. Creo que el Monsacro forma parte también de Oviedo además de estar en Morcín, es un símbolo dentro de nuestra historia que tenemos la obligación de cuidar», defiende haciendo referencia al monte sagrado que un día albergó las reliquias que hoy se guardan en la Catedral de Oviedo.

«Anillo Sacro»

En el acto también se presentó la ruta que se va a desarrollar mañana para estrenar «El Anillo Sacro», una ruta perimetral de 12 kilómetros por la montaña sagrada. La cita para los interesados es a las ocho y media de la mañana en el área recreativa de Santa Eulalia de Morcín, desde donde partirán autobuses lanzadera hasta la falda del Monsacro. «Esperemos que el tiempo nos acompañe», espera Miguel Ángel Suárez, de «Corriendo por Morcín», los organizadores de la marcha

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Por otro lado, durante la cita se entregó además el «Cardo de Honor del Monsacro» a Luis Miguel Rodríguez Terente, director y conservador del Museo de Geología de la Universidad de Oviedo. «Es todo un honor», agradeció.