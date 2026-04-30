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Operación "Soja" en Oviedo: La Policía Nacional desarticula una banda de colombianos especializada en asaltar casas de empresarios asiáticos

El grupo, integrado por dos hombres y una mujer, estudiaba los movimientos de sus víctimas para acceder a sus viviendas para llevarse dinero, joyas y objetos de valor

Materiales incautados a los detenidos.

Materiales incautados a los detenidos.

Lucas Blanco

Lucas Blanco

La Policía Nacional comunicó este jueves que ha desarticulado en Asturias un grupo criminal especializado en robos con fuerza en viviendas de empresarios de origen asiático, una organización que actuaba tras estudiar durante días los movimientos de sus víctimas en polígonos industriales para localizar después sus domicilios y asaltarlos cuando estaban vacíos. La operación, bautizada como “Soja”, culminó el pasado domingo con la detención en Oviedo de tres ciudadanos colombianos —dos hombres y una mujer— como presuntos integrantes de la banda. La investigación, desarrollada por la Brigada Provincial de Policía Judicial, permitió además esclarecer dos asaltos cometidos recientemente en Lugones.

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Según informó la Policía, los arrestados seguían un método muy definido. Acudían a polígonos industriales, especialmente aquellos con presencia de negocios regentados por empresarios asiáticos, donde identificaban almacenes y locales susceptibles de convertirse en objetivo. A partir de ahí iniciaban vigilancias discretas sobre los propietarios para averiguar dónde residían y en qué momentos las viviendas quedaban vacías.

Con esa información, el grupo actuaba en horario diurno, aprovechando la ausencia de los moradores. Su objetivo prioritario era localizar dinero en efectivo, joyas y objetos de valor de fácil salida en el mercado ilegal.

Materiales incautados a los detenidos.

Materiales incautados a los detenidos. / POLICIA NACIONAL

Los investigadores vinculan a los detenidos con dos hechos ocurridos en Lugones, en viviendas pertenecientes a familiares con actividad empresarial en un polígono de Llanera. En uno de los inmuebles consiguieron llevarse dinero y efectos personales, mientras que en el segundo únicamente provocaron daños en la puerta de acceso al no lograr entrar.

En el momento de la detención, los agentes intervinieron teléfonos móviles, importantes cantidades de efectivo, joyas y relojes de valor. Además, en el vehículo utilizado por los sospechosos se localizaron herramientas y llaves manipuladas para forzar cerraduras, así como guantes y prendas destinadas a dificultar su identificación.

La Policía subraya que el avance de la investigación fue posible gracias a la colaboración ciudadana y a las medidas preventivas adoptadas por algunas de las víctimas, entre ellas sistemas de videovigilancia de alta resolución y servicios de conserjería en las fincas.

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Desde la Jefatura recuerdan la importancia de reforzar la seguridad en viviendas y mantener comunicación entre vecinos para detectar movimientos sospechosos, especialmente ante grupos itinerantes especializados en robos selectivos.

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