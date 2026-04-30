Oviedo acogerá el 31 de mayo la carrera solidaria «Ruta 091» de la Policía Nacional en favor de la Asociación de Síndrome de Down de Asturias

La Policía Nacional presentó ayer en el cuartel de Buenavista la IV Carrera Solidaria Ruta 091, una cita deportiva y benéfica que se celebrará el próximo 31 de mayo de 2026 con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Síndrome de Down del Principado. Bajo el lema «Kilómetros Solidarios», todo lo recaudado se destinará a apoyar los programas de inclusión y acompañamiento que desarrolla la entidad asturiana.

El evento, organizado por la Jefatura Superior de Policía de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento, contará con tres modalidades: una carrera inclusiva de 700 metros, una prueba infantil para menores de 12 años y una carrera principal de 2,2 kilómetros, que podrá realizarse corriendo o caminando con salida de la Escandaleradesde las 11.30 horas.

El jefe superior de Policía de Asturias, Jorge Ignacio Moreno, destacó la importancia de esta cuarta edición, que «refleja el ADN del Cuerpo Nacional de Policía, siempre comprometido con el cuidado de colectivos vulnerables». Por su parte, Javier Menéndez, presidente de la asociación, recordó sus 41 años de trabajo dando visibilidad a las personas con síndrome de Down.

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Las inscripciones ya están abiertas con un precio de 12 euros que incluye una camiseta conmemorativa y una bolsa de corredor. También se aceptan donaciones.