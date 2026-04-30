Oviedo impulsa nuevas acciones contra las drogas tras atender a más de 6.000 personas en 2025

El Ayuntamiento de Oviedo dio, este jueves, un nuevo impulso a su Plan Municipal sobre Drogas y otras Conductas Adictivas tras la reunión de su Comisión de Seguimiento, en la que se aprobó por unanimidad tanto la memoria de actuaciones de 2025 como la programación de actividades para 2026. El encuentro, presidido por la concejala de Juventud, Covadonga Díaz, refuerza un programa desarrollado en colaboración con la Fundación CESPA-Proyecto Hombre.

El balance del pasado ejercicio refleja una intensa actividad, con diez programas preventivos en los que participaron más de 6.100 personas y la atención de 613 demandas en la Oficina de Información y Asesoramiento. Además, se impulsaron 12 campañas de sensibilización que alcanzaron a más de 16.000 ciudadanos y se desarrollaron acciones formativas que beneficiaron a casi 300 participantes, con la colaboración de 75 entidades.

La estrategia municipal mantiene un enfoque integral basado en distintos niveles de prevención y en una metodología de intervención comunitaria, con la implicación de administraciones, colectivos sociales y entidades especializadas. En la comisión participaron representantes municipales, autonómicos y organizaciones como Cruz Roja, Cáritas o Proyecto Hombre.

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De cara a 2026, el plan continuará reforzando ámbitos como la información y asesoramiento, la prevención juvenil y escolar, y la intervención en los entornos familiar, sociosanitario y laboral. Entre las acciones previstas figuran nuevas campañas en redes sociales, la celebración de las Jornadas Municipio y Adicciones y programas específicos dirigidos a colectivos vulnerables, con el objetivo de seguir reduciendo el impacto de las adicciones en la sociedad ovetense.