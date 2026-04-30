Oviedo reformará una glorieta en Vetusta considerada un «punto negro» para mejorar la seguridad
La transformación de la rotonda, ubicada en la intersección de Salvador Fuente con Ganaderos Asturianos, saldrá a licitación por 48.350 euros y tendrá un plazo de ejecución de un mes
La concejalía de Infraestructuras, dirigida por Nacho Cuesta, ya tiene listo el proyecto de reforma de la glorieta situada en la intersección de las calles Salvador Fuente González y Ganaderos Asturianos, en el barrio de Vetusta. La actuación que va a llevar a cabo el Ayuntamiento busca mejorar la seguridad vial y agilizar la circulación en uno de los puntos más problemáticos, «puntos negros», de la zona oeste de la ciudad.
La intervención, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 48.350 euros, plantea transformar la actual glorieta partida en una rotonda completa. Este cambio implicará la eliminación de la prioridad de paso que tienen ahora mismolos vehículos de la calle Salvador Fuente González, una circunstancia que, según recoge el documento técnico, «provoca retenciones frecuentes y situaciones de riesgo» debido a la complejidad de los movimientos dentro del cruce.
En su estado actual, la configuración del tráfico obliga a los conductores a realizar maniobras de ceda el paso en el interior de la glorieta, lo que genera ralentizaciones constantes y dificulta la fluidez del tráfico, especialmente en momentos de mayor intensidad circulatoria. Con la nueva solución proyectada, se pretende ordenar los flujos de vehículos y establecer un sistema de circulación más claro, homogéneo y seguro en los cuatro accesos.
Los trabajos que se van a llevar a cabo en este punto del barrio de Vetusta incluyen la demolición del pavimento existente en el interior de la glorieta, así como la eliminación del carril central que actualmente atraviesa la intersección. En su lugar, se construirá un anillo completo de circulación que permitirá una mejor distribución del tráfico. Además, se renovará la señalización horizontal y vertical para adaptarla a la nueva configuración viaria.
El proyecto también contempla la adecuación del sistema de drenaje mediante la instalación de nuevos sumideros, con el objetivo de evitar acumulaciones de agua en episodios de lluvia. Asimismo, se dejará preparada la infraestructura necesaria para la futura instalación de alumbrado y un sistema de riego en el espacio central, que será ajardinado con el fin de mejorar la integración urbana del entorno.
Por otra parte, se prevé la retirada de elementos existentes, como bordillos y señales, que serán sustituidos por otros adaptados al nuevo diseño, contribuyendo así a una mejor organización del tráfico y a una mayor claridad para conductores y peatones. El plazo de ejecución estimado es de aproximadamente un mes y no será necesario realizar expropiaciones, ya que toda la actuación se desarrollará en terrenos de titularidad municipal.
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