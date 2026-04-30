Oviedo renueva su apoyo a la Fundación Princesa de Asturias con una aportación de 300.000 euros

El Ayuntamiento de Oviedo renovó este jueves su apoyo a la Fundación Princesa de Asturias con una aportación de 300.000 euros, una cantidad que se mantiene sin cambios en los últimos años. La firma del convenio tuvo lugar en paralelo a la reunión del primer jurado de los premios, en una jornada clave dentro del calendario de estos galardones.

La relación entre ambas instituciones se remonta a 1980, coincidiendo con la creación de la Fundación. Desde entonces, el Consistorio ha sostenido una colaboración continuada que no se limita a la financiación, ya que también forma parte de su Patronato, lo que le permite participar en su funcionamiento y en la proyección de los premios.

La actividad vinculada a los galardones tiene un impacto notable en la ciudad, especialmente durante la Semana de los Premios. En 2025, más de 36.000 personas participaron en las actividades organizadas, tanto de forma presencial como a través de seguimiento online. El programa incluyó cerca de 80 actos repartidos por distintos espacios, entre ellos equipamientos culturales y recintos emblemáticos de Oviedo.

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Entre las propuestas destacaron exposiciones, como la dedicada a Felipe VI, además de conciertos conmemorativos y el tradicional recital previo a la ceremonia, que alcanzó su trigésimo tercera edición. El convenio fue rubricado por el concejal de Relaciones Institucionales, Mario Arias Navia, y la directora de la Fundación, Teresa Sanjurjo, en el marco de una colaboración que se mantiene a lo largo del tiempo.