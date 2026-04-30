El PSOE de Oviedo reivindica la «lucha democrática» de Indalecio Prieto
Llaneza destaca la «capacidad de diálogo» del político en el aniversario de su nacimiento
La Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) rindió ayer homenaje a Indalecio Prieto coincidiendo con el aniversario de su nacimiento, con un acto frente a la vivienda de la calle Magdalena vinculada al histórico socialista, donde el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Carlos Fernández Llaneza, destacó durante su intervención la vigencia del mensaje democrático de Prieto y su papel en la defensa de las libertades. «Merece la pena recordar todo lo que él luchó en favor de las libertades y la recuperación de la democracia, en un momento en el que a veces parece que damos por supuesto que la democracia está garantizada», señaló.
Llaneza subrayó que Prieto fue un político con una «vida muy intensa», al que «le tocó protagonizar hechos históricos» y cuyo legado debe valorarse desde una visión global. También recordó su «capacidad de diálogo», al mantener contactos con antiguos rivales políticos como Gil-Robles y su espíritu europeísta.
Urbanismo
En el marco del homenaje, el edil aprovechó para referirse a la polémica por las denuncias de presuntas presiones en el área municipal de Urbanismo, criticando la actitud del teniente de alcalde Mario Arias. Consideró «surrealista» su comparecencia en la comisión de Economía y le acusó de «echar balones fuera» mientras sostiene que se están «depurando responsabilidades». «Por una parte soplan y por otra sorben», afirmó. No obstante, apostó por esperar por las conclusiones definitivas de la investigación. n
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