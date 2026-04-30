Segundo intento para mejorar los accesos al colegio Germán Fernández Ramos

El Ayuntamiento mejorará los accesos del colegio Germán Fernández Ramos. Tras quedar desierto el concurso convocado el pasado año para ejecutar la obra, al no presentarse ninguna empresa, se recurre ahora a un procedimiento negociado, solicitando ofertas a tres firmas.

El presupuesto destinado a los trabajos se incrementó un 19% respecto al inicial y se sitúa en 139.343 euros. El plazo para ejecutar la actuación es de dos meses.

El colegio público Germán Fernández Ramos está ubicado en Pando, en una pequeña loma. La actuación se centra en uno de los accesos, que tiene barreras arquitectónicas. Es la entrada de la zona oeste, donde se instalarán rampas. También se comunicarán entre sí todas las zonas exteriores mediante al menos un itinerario accesible, tanto a las pistas deportivas como a patios y porches del espacio exterior trasero.

La actuación que acometerá el Consistorio incluye la demolición de muros y escaleras y el desmontaje de los pasamanos existentes. Se construirán unos nuevos muros de hormigón armado y un sistema de drenaje antes de renovar el camino.

El plazo fijado para que las empresas presenten las ofertas concluye el 8 de mayo. El Ayuntamiento abordó en el curso pasado en el colegio Germán Fernández Ramos la renovación de la cubierta del polideportivo. Junto a ella ejecutó la sustitución del techo en otro centro de la ciudad, Lorenzo Novo Mier. La inversión destinada a la mejora de las dos instalaciones deportivas ascendió a 122.000 euros.

Inaugurado en el curso 1975-1976

El colegio de Pando fue inaugurado en el curso 1975-1976 con el nombre de «Villar Pando». Posteriormente recibió el de Germán Fernández Ramos, profesor al que le fue concedida en 1966 por el Gobierno central la Cruz de Alfonso X el Sabio en reconocimiento a sus méritos en el campo de la educación y la docencia.

Esta es una obra muy demandada por la comunidad educativa del colegio de Pando. El Ayuntamiento hizo un primer intento el pasado curso para mejorar la accesibilidad al recinto escolar, pero ninguna empresa presentó ofertas. Ahora, vuelve a iniciar el procedimiento para poder ejecutar la obra antes del próximo curso escolar.