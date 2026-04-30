La Semana del Grupo Social ONCE llega a Oviedo para impulsar la inclusión
Se celebra del 4 al 9 de mayo en la plaza de Trascorrales y su objetivo es acercar a la ciudadanía la realidad de las personas con ceguera o discapacidad visual
La plaza de Trascorrales acogerá del 4 al 9 de mayo una nueva edición de la Semana del Grupo Social ONCE 2026, una cita que pretende acercar a la ciudadanía la realidad de las personas con ceguera o discapacidad visual. A través de un completo programa de actividades, la iniciativa pone el acento en la inclusión y en la necesidad de avanzar hacia una sociedad más accesible.
El eje central de la programación será una exposición interactiva con materiales adaptados —como mapas en relieve, libros en braille, recursos sonoros o figuras en 3D— junto a un circuito de movilidad en el que los visitantes podrán experimentar, con antifaz y bastón, las dificultades del día a día. El objetivo es claro: fomentar la empatía y visibilizar las barreras a las que se enfrentan muchas personas.
La presidenta territorial, Marta Malgor, explicó, en la presentación celebrada este jueves, que esta semana busca "mostrar a la ciudadanía la labor social que desarrollamos", poniendo a su alcance "recursos materiales y humanos para entender mejor esta realidad". Además, incidió en el papel clave de la accesibilidad universal, al señalar que "la tecnología puede facilitar la vida de las personas con discapacidad visual, pero también, si no está bien diseñada, convertirse en una barrera".
En la misma línea, la delegada en Asturias, Yobanka Cuervo, puso en valor la colaboración institucional y agradeció el respaldo del Ayuntamiento: "Siempre han respondido cuando hemos necesitado apoyo, y eso facilita mucho el trabajo conjunto". A su juicio, esta cooperación es fundamental para impulsar iniciativas que refuercen la igualdad de oportunidades y la participación social.
Por su parte, la concejala de Políticas Sociales, María Velasco, animó a la población a implicarse en las actividades: "Invitamos a todos los vecinos a acercarse a Trascorrales y conocer de cerca una realidad que merece atención". La programación se completa con un taller de braille, una representación teatral y un recorrido por la tiflotecnología, configurando una semana centrada en la sensibilización y el avance hacia una sociedad más inclusiva.
Suscríbete para seguir leyendo
- Surrealista suceso en Oviedo: le cae un martillo en la cabeza mientras paseaba con su madre
- El cartel de San Mateo en Oviedo suma nuevos grupos para actuar en las fiestas: la 'Orquesta Mondragón' y 'Amistades Peligrosas
- Apuñalan en su despacho de Oviedo a un abogado que debía intervenir esta mañana en el juicio contra el narco "Matador"
- Cajas en los pasillos, ordenadores sin instalar y teléfonos descolgados: los sindicatos tildan de 'caos' la entrada en funcionamiento de las nuevas oficinas judiciales en Oviedo
- Juan Ramón, el biólogo que montó un restaurante de referencia en Oviedo, del que hoy 'dependen 26 familias': 'Ahora hay más comidas que cenas y los clientes prefieren platos menos contundentes
- Oviedo se prepara para San Mateo: ya tiene fechas para las fiestas, conciertos ya cerrados y los hosteleros que empiezan a preparar las casetas
- El reencuentro de los cincuenta trabajadores que inauguraron Galerías Preciados en Oviedo: 'Fuimos el boom de las grandes superficies
- Diario Roma, 15.000 noches de rock en la Mon: el templo de la noche en Oviedo cumple 40 años