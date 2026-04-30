La Semana del Grupo Social ONCE llega a Oviedo para impulsar la inclusión

La plaza de Trascorrales acogerá del 4 al 9 de mayo una nueva edición de la Semana del Grupo Social ONCE 2026, una cita que pretende acercar a la ciudadanía la realidad de las personas con ceguera o discapacidad visual. A través de un completo programa de actividades, la iniciativa pone el acento en la inclusión y en la necesidad de avanzar hacia una sociedad más accesible.

El eje central de la programación será una exposición interactiva con materiales adaptados —como mapas en relieve, libros en braille, recursos sonoros o figuras en 3D— junto a un circuito de movilidad en el que los visitantes podrán experimentar, con antifaz y bastón, las dificultades del día a día. El objetivo es claro: fomentar la empatía y visibilizar las barreras a las que se enfrentan muchas personas.

La presidenta territorial, Marta Malgor, explicó, en la presentación celebrada este jueves, que esta semana busca "mostrar a la ciudadanía la labor social que desarrollamos", poniendo a su alcance "recursos materiales y humanos para entender mejor esta realidad". Además, incidió en el papel clave de la accesibilidad universal, al señalar que "la tecnología puede facilitar la vida de las personas con discapacidad visual, pero también, si no está bien diseñada, convertirse en una barrera".

En la misma línea, la delegada en Asturias, Yobanka Cuervo, puso en valor la colaboración institucional y agradeció el respaldo del Ayuntamiento: "Siempre han respondido cuando hemos necesitado apoyo, y eso facilita mucho el trabajo conjunto". A su juicio, esta cooperación es fundamental para impulsar iniciativas que refuercen la igualdad de oportunidades y la participación social.

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Por su parte, la concejala de Políticas Sociales, María Velasco, animó a la población a implicarse en las actividades: "Invitamos a todos los vecinos a acercarse a Trascorrales y conocer de cerca una realidad que merece atención". La programación se completa con un taller de braille, una representación teatral y un recorrido por la tiflotecnología, configurando una semana centrada en la sensibilización y el avance hacia una sociedad más inclusiva.