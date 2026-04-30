Vox reivindica la retirada del nombre de Indalecio Prieto del callejero de Oviedo
La formación recuerda que su eliminación del nomenclátor supuso "corregir un atropello histórico" e insiste que no merece reconocimiento institucional
La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, reivindicó este jueves la retirada del nombre de Indalecio Prieto del callejero de la ciudad y cargó contra lo que considera un intento de "blanqueamiento" de su figura histórica. Coincidiendo con el aniversario de su nacimiento, la formación insistió en que el dirigente socialista no merece reconocimiento institucional y subrayó que su eliminación del nomenclátor supuso "corregir un atropello histórico".
Desde el partido recordaron que Prieto, nacido en Oviedo en 1883, fue "uno de los principales responsables políticos de la rebelión armada de 1934", episodio que, según destacaron, dejó una profunda huella de destrucción, violencia y muerte en la ciudad, con daños graves en su patrimonio histórico. En este sentido, Peralta afirmó con rotundidad: "Hoy algunos intentarán presentar a Indalecio Prieto como un referente democrático. Pero esta figura del socialismo es un enemigo de la democracia".
La portavoz de Vox defendió el papel de su formación en la retirada del nombre del político del callejero, un proceso iniciado en 2020 y culminado en 2021. "Desde Vox fuimos los primeros en exigir que Oviedo dejara de rendir homenaje en su callejero a una figura directamente vinculada a uno de los episodios más oscuros de nuestra historia", señaló, criticando además la "cobardía del bipartidismo" durante años de inacción.
Asimismo, Peralta acusó al PSOE de intentar rehabilitar la figura de Prieto mediante propuestas de reconocimiento público, algo que Vox aseguró haber frenado. "Resulta especialmente grave que el PSOE siga empeñado en blanquear políticamente su figura", denunció, para concluir reclamando la derogación de las leyes de memoria histórica y su sustitución por "Leyes de Concordia", al considerar que las actuales "vulneran derechos fundamentales como la libertad ideológica".
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