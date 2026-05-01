El Alimerka Oviedo Baloncesto se rinde a su afición con sorteos, sorpresas, actividades y una fan zone en el Palacio de los deportes

Al Alimerka Oviedo no se puede quejar de cómo le está yendo esta temporada y quiere celebrarlo con su gente y en las inmediaciones de su nueva casa, el remodelado Palacio de los Deportes de Oviedo.

El equipo ha superado todas las expectativas y se ha clasificado para jugar el play-off de ascenso a la ACB, solo le falta saber en qué posición, y encima le están acompañando más de 4.000 aficionados de media en cada partido que se disputa en su nuevo hogar, el remodelado recinto deportivo ovetense. Muchas razones para celebrar con fiesta, juegos y sorpresas para sus aficionados.

Es por eso que el club ha organizado una fan zone previa al encuentro que disputarán los carbayones el próximo 2 de mayo a las 19.00 horas frente al Zamora.

El evento de 12.30 a 19.00 horas, contará con actividades gratuitas para niños de 6 a 12 años, pistas de baloncesto 3×3, música, juegos, animaciones, premios y regalos. Se ha creado el pasaporte OCB de Pumarix para que los participantes puedan completar pruebas y actividades, obteniendo sellos y regalos. El acceso a la Fan Zone se realiza a través de este pasaporte, que se está distribuyendo en colegios y tiendas de Alimerka, con 5.000 unidades disponibles.

Actividades para toda la familia

Las actividades van enfocadas a los más pequeños, a niños de entre 6 y 12 años, con la intención de que sea una jornada familiar que gire en torno al baloncesto. Fernando García, director general del club de Oviedo, enumeró en la presentación de la actividad algunas de las cosas con las que se encontrarán los aficionados que se acerquen el sábado al Palacio: "Habrá pistas de baloncesto 3x3, música, juegos, animación, premios y regalos para todos los participantes".

Pasaporte OCB

Uno de los principales reclamos de la tarde es el pasaporte OCB inspirado en la mascota del equipo, Pumarix. "Viene con una historia completa y todos los participantes tendrán que ir haciendo diferentes pruebas y actividades. Por cada prueba que pasen conseguirán un sello y una vez tengan completado el pasaporte podrán ir a la zona de premios donde todo el mundo obtendrá un regalo y así los niños y niñas que hayan conseguido cubrir el pasaporte completo habrán ayudado a Pumarix a recuperar el balón del espíritu", explicó Fernando García, director general del club ovetense.

Y es que este documento dará acceso a la Fan Zone y a realizar todas las actividades. De hecho, ya se están repartiendo 5.000 de estos pasaportes en colegios del municipio o tiendas de Alimerka. "Lo más importante es que ningún niño o niña se quede sin su pasaporte . Tendremos varios pasaportes disponibles el mismo día de la actividad y esperamos que la gente acuda en masa y que se acerque a disfrutar del día y luego del partido en familia", recalcó García.