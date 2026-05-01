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El Campoamor, en pie, toma café cubano con Ruth Iniesta y De León

La gala lírica "Las dos orillas" deja al público satisfecho con un repertorio lleno de novedades e impregnado por el caribe

Jorge de León, ayer, en el concierto. | JUAN PLAZA

Jorge de León, ayer, en el concierto. | JUAN PLAZA

R. Sobrino

Oviedo

El Campoamor acabó ayer cantando al unísono y casi bailando la popular "¡Ay, mamá Inés! Todos los negros tomamos café" en el final de la singular gala lírica "Las dos orillas" dentro del Festival de Teatro Lírico Español organizado por la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo. Con esa canción, coreada por todo el público y repetida una vez más con el director Óliver Díaz sobre el escenario, terminó la vedala, una noche de zarzuela a ambos lados del Atlántico.

El público, al inicio de la gala lírica «Las dos orillas». | JUAN PLAZA

El público, al inicio de la gala lírica «Las dos orillas». | JUAN PLAZA

La soprano Ruth Iniesta y el tenor Jorge de León, verdaderos protagonistas de la noche, habían anunciado la propina advirtiendo que la gente la iba a reconocer sin saber que era zarzuela cubana —pertenece a "Niña Rita o La Habana en 1930", de Eliseo Grenet—, y la sala entera le dio la razón al escuchar los populares versos.

El recital, protagonizada por la soprano Ruth Iniesta y el tenor Jorge de León y con Díaz al frente de la Oviedo Filarmonía, registró buena entrada con un programa tan bien construido como infrecuente. "Las dos orillas" separó con claridad sus dos mundos: zarzuela española en la primera parte y zarzuela cubana del siglo XX en la segunda.

La primera arrancó con el Preludio de "La Torre del Oro", de Gerónimo Giménez, que rara vez se programa, y encontró su joya en tres números de "La Dogaresa", de Rafael Millán, partitura casi olvidada de escritura bellísima. El segundo bloque incluyó un guiño asturiano con el Intermedio de "La pícara molinera", de Pablo Luna, antes de llegar a "La roca fría del calvario" de La Dolorosa, "Me llaman la primorosa" de "El barbero de Sevilla" y el célebre dúo de "La tabernera". De León cosechó bravos especialmente en los números de Millán e Iniesta, en el aria de Giménez y Nieto.

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La segunda parte trasladó la velada al Caribe. El "Lamento esclavo" de Rodrigo Prats abrió con sonoridades de son y guaracha que el público recibió con entusiasmo. "María la O", de Ernesto Lecuona, y "Cecilia Valdés", de Gonzalo Roig completaron un bloque de altura antes de las propinas.

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