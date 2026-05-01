Un congreso reunirá en junio en el Calatrava a 2.500 médicos de familia de toda España

En poco más de un mes, Oviedo será el punto de encuentro de 2.500 médicos de familia de toda España. La cita será en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo (Calatrava) del 11 al 13 de junio. En este espacio se celebrará el 32º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), que lleva por lema «Raíz, alma, futuro».

En el encuentro se abordarán los retos actuales y futuros de la medicina de familia: el envejecimiento de la población, la creciente carga asistencial, el relevo generacional y el deterioro de la salud mental en la sociedad. Así lo aseguraron los responsables de la SEMG y del comité organizador en la presentación del congreso.

El programa científico del simposio incorpora importantes novedades que se articularán en torno a cuatro grandes ejes temáticos que guiarán los itinerarios formativos. Son la vanguardia clínica, la revolución tecno-asistencial, el corazón de la especialidad y la salud comunitaria. Cada itinerario se ha diseñado para ofrecer a los asistentes al congreso una experiencia que abarcará desde la clínica de vanguardia hasta la innovación tecnológica.

Entre las principales novedades programadas se encuentra «El corazón tecnológico», un espacio dedicado a la innovación y la salud digital, que marca un cambio de paradigma en la integración de la tecnología en la práctica clínica. Se pretende con esta iniciativa «la aplicabilidad real de la inteligencia artificial y de las nuevas herramientas digitales, aterrizando la innovación de manera práctica en la consulta diaria», señalan los organizadores del congreso.

Además de mostrar los avances, se podrá experimentar con ellos. En «El corazón tecnológico» se incluyen seis estaciones de innovación aplicada, entre ellas el análisis de electrocardiogramas en tiempo real con inteligencia artificial. También se hablará de envejecimiento saludable y de longevidad y habrá cursos de actualización en distintas áreas clave de la especialidad.

Talleres prácticos

Dentro del congreso se ha programado el «Sábado de habilidades», con talleres prácticos sobre técnicas aplicadas a la consulta diaria. Los portavoces de la SEMG resaltaron que estamos «en un momento crucial en el que es más necesario que nunca ser resolutivos en nuestras consultas. Para ello contamos con herramientas innovadoras, como la ecografía en Atención Primaria -área en la que la SEMG ha sido pionera- y la incorporación de la inteligencia artificial, que ya está transformando nuestra práctica diaria».

Señalaron que en este contexto de avances tecnológicos, no se puede perder de vista lo fundamental, que es la relación médico-paciente. Y la tecnología debe ser una aliada y no un obstáculo en el trato humano y cercano que caracteriza a la medicina de familia, apuntaron los organizadores. Este encuentro, afirmó José Miguel Álvarez Cabo, presidente del comité organizador, «es una oportunidad única para reafirmar nuestro papel central en el sistema sanitario y para impulsar los cambios que nuestra especialidad merece».