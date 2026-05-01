Un festival pop y Javi Cantero, entre los últimos nombres confirmados para los conciertos de San Mateo en el pulmón verde de Oviedo

Oviedo sigue completando el cartel del paseo del Bombé para las fiestas de San Mateo y ya ha cerrado prácticamente toda la programación de conciertos gratuitos, con solo una fecha pendiente, la del 13 de septiembre, para la que fuentes municipales afirman estar preparando «una sorpresa». Las últimas novedades de la programación son la incorporación de «La última legión», «Bitter y Kas», «Pequeño club imposible», Javi Cantero, «Pop Tour» y Eva Hevia, además de confirmar que las jornadas fuertes contarán también con sesiones vermú animadas por grupos y DJs locales en torno a las casetas hosteleras de las fiestas.

El escenario de la parte alta del Campo, cuyos conciertos se celebrarán a las 20.30 o a las 21.00 horas para «no generar muchas molestias a los vecinos», abrirá el día 11 de septiembre –las fiestas comienzan el día 10 con el pregón– con «Alberto & García», formación asturiana que combina pop, folk y raíces americanas y que se ha convertido en una de las bandas más reconocibles del panorama regional. Un día después llegará «La última legión», grupo habitual en festivales nostálgicos gracias a su repertorio de clásicos del pop-rock español.

La única jornada todavía sin cerrar es la del 13, mientras que el 14 actuará «Bitter y Kas», banda conocida por revisar éxitos de varias décadas con un formato festivo y desenfadado. El 15 será el turno de «Pequeño club imposible», proyecto que recupera himnos indie y alternativos.

El 16 se subirá al escenario Javi Cantero, hijo del recordado «El Fary», que ha construido una carrera propia mezclando flamenco pop, rumba y sonidos latinos. Compartirá cartel con un grupo local aún por anunciar. Para el 17, Festejos apuesta por «Pop Tour», espectáculo liderado por Joaquín Padilla y Juanra Arnáiz, del grupo «Guaraná», junto a Carmelo del Norte y la «Banda del Capitán Inhumano», en una cita pensada para el público más nostálgico.

La recta final mantiene las confirmaciones adelantadas en diferentes publicaciones por LA NUEVA ESPAÑA. El día 18 actuará Alejo Stivel, exvocalista de «Tequila» y productor de referencia en la música española. El 19 llegará «Amistades Peligrosas», dúo emblemático del pop de los noventa, y el 20 lo hará «Orquesta Mondragón», por su gira del cincuenta aniversario. Cerrará el cartel el día 21 Eva Hevia, cantante asturiana de larga trayectoria.

Con este programa, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por un Bombé orientado al tardeo musical y a una oferta gratuita para públicos de distintas generaciones.

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A estas actuaciones de acceso libre hay que sumar los conciertos programados en el recinto de La Ería, por donde ya está previsto que pasen Mónica Naranjo (15 de septiembre), Leiva (19) y Rodrigo Cuevas el día de San Mateo, el 21 de septiembre. Las entradas para estas tres citas ya están a la venta.