La nueva oficina judicial de Oviedo se estrenó sin incidencias graves, asegura el Principado

La nueva Oficina Judicial de Oviedo ha cerrado su primera semana de funcionamiento con un balance positivo por parte del Principado, que destaca la celebración de más de 320 vistas judiciales «sin que se haya producido ninguna suspensión» y sin incidencias graves durante los primeros días de actividad.

La Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos subraya que la implantación del nuevo modelo, en marcha desde el pasado lunes, ha supuesto «un importante reto material y logístico» debido al traslado de cerca de 300 funcionarios, así como de equipamiento, documentación y conexiones informáticas entre distintas sedes judiciales de la capital asturiana.

Desde el Ejecutivo autonómico destacan que, pese a la complejidad del proceso, «el servicio público esencial de la justicia ha estado plenamente garantizado en todo momento durante el proceso de implantación». La adaptación responde a la aplicación de la Ley Orgánica de Medidas de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y culmina la reorganización de todos los tribunales asturianos al nuevo marco normativo.

El despliegue ha implicado cambios relevantes para buena parte de la plantilla judicial de Oviedo. De los alrededor de 500 trabajadores, unos 300 han cambiado de puesto de trabajo, algunos incluso entre diferentes edificios. El mayor impacto ha recaído en el personal procedente de las sedes de El Rosal y Pedro Masaveu, que pasan a concentrarse mayoritariamente en el entorno de Llamaquique.

El Principado asegura además que el proceso ha ido acompañado de formación específica y asistencia presencial durante las primeras semanas. Como ejemplo, destaca la formación dirigida al personal de la Sección de Violencia sobre la Mujer, iniciada el martes y prevista hasta el próximo lunes con personal especializado en las propias dependencias judiciales.

Este balance institucional contrasta con las críticas vertidas en los días previos por jueces y sindicatos, que denunciaron un arranque marcado por el «caos», con cajas acumuladas en pasillos, ordenadores sin instalar, teléfonos sin conexión y dificultades de coordinación entre magistrados y funcionarios tras la redistribución de espacios.

La magistrada del Penal número 2 de Oviedo, María Elena González, llegó a asegurar que «los jueces estamos arrinconados» y que habían tenido que crear «un grupo de WhatsApp para poder comunicarnos» con sus equipos debido a la separación física entre despachos y oficinas.

También los sindicatos alertaron de problemas materiales en la jornada inaugural, con trabajadores denunciando falta de ordenadores, sillas y acceso a expedientes en papel. Sin embargo, el propio Principado remarca ahora que todos los juicios previstos pudieron celebrarse y que la primera semana se ha desarrollado con normalidad suficiente para consolidar el nuevo sistema.

La Administración autonómica prevé invertir otros 400.000 euros para seguir adaptando las infraestructuras judiciales a la nueva organización. Entre las próximas actuaciones figura una segunda fase de obras en el Palacio de Justicia para ampliar la Sección de Violencia sobre la Mujer, con tres nuevos espacios: una sala de vistas propia, una sala amable para la toma de declaración de víctimas y una sala de espera independiente que evite la confrontación visual con el agresor.

Además, la reforma contempla el traslado de la Sección de Vigilancia Penitenciaria al Palacio de Justicia desde su actual ubicación en La Corredoria.

Noticias relacionadas

Fuentes del Ejecutivo autonómico consideran que, superada la primera semana de transición, el nuevo modelo permitirá avanzar en la concentración progresiva de servicios judiciales y mejorar la organización interna de las sedes de la capital.