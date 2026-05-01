La obra de la sede de la Agencia Tributaria, a seis meses del final

La rehabilitación de la sede de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Asturias, en Oviedo, cumple dos años y medio. Con seis meses por delante para culminar la actuación, en el edificio que ocupa el antiguo convento de Santa Clara se está ultimando el montaje de las instalaciones, aseguran fuentes de la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública. En breve «se va a proceder a realizar las pruebas» de los sistemas instalados (climatización y telecomunicaciones, entre ellos).

Actualmente, se están ejecutando los remates tanto interiores como exteriores de la construcción. Las obras de remodelación de la sede de la Agencia Tributaria mantienen la fecha de conclusión prevista cuando se iniciaron, pese al modificado aprobado a finales del pasado año. «Todo se está ejecutando dentro del calendario previsto», confirman las mismas fuentes. Por tanto, en noviembre la obra estará lista.

El presupuesto de la rehabilitación de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Asturias tiene un presupuesto total de 14.179.902 euros. A los 13.712.390 euros de la adjudicación se sumaron 467.512 euros más de la modificación del proyecto. La rehabilitación del edificio, ubicado en el centro de Oviedo, junto al teatro Campoamor, está siendo ejecutada por la UTE (unión temporal de empresas) Reforma Hacienda Oviedo, formada por Acciona Construcción y Acciona Industrial.

La modificación del proyecto afectó al sistema de climatización, simplificando la instalación y optimizando la ocupación del espacio sobre el falso techo. También se incluyó la colocación de un falso suelo para alojar cableado electrónico y de datos, con el objetivo de mejorar la funcionalidad y flexibilidad del edificio ante futuras modificaciones. También se están recuperando elementos arquitectónicos perdidos en la reforma de los años 90 del proyecto de «Castelao» en las fachadas de la planta tercera que dan al claustro y en la fachada este del «ala Covadonga».

Traslado

Entre los principales objetivos del proyecto de rehabilitación figuran los de solucionar el problema estructural de los forjados y actualizar la distribución de espacios adaptándolos a la nueva funcionalidad. Los trabajadores de la Agencia Tributaria fueron trasladados, para ejecutar las obras, a cuatro céntricas ubicaciones en la ciudad.

El origen del monasterio de Santa Clara se remonta a 1246. De la primigenia construcción románica se conservan solo capiteles aislados y la portada (que está en el palacio de Villabona, en Llanera). En la portería y el claustro se conservan restos de la ampliación del edificio desarrollada en el siglo XVIII. Tras la intervención de Álvarez Castelao, en los años 60, hubo otra en 1994.