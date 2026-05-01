Oviedo construirá cuatro pistas del deporte de moda en uno de sus parques más emblemáticos
El proyecto supondrá una inversión superior a los 100.000 euros
El Ayuntamiento de Oviedo ha dado luz verde a un proyecto para dotar al Parque de Invierno de cuatro pistas de pickleball que se situarán de forma anexa a la nueva cancha de voleibol. Esta iniciativa liderada por la concejala de Deportes Conchita Méndez busca crear un complejo deportivo al aire libre que complemente las instalaciones del rocódromo y el área de gimnasia ya existentes en la zona. El proyecto cuenta con un presupuesto total por contrata de 104.196,49 euros incluyendo el IVA y las obras contemplan el acondicionamiento del terreno y la instalación de pavimentos específicos.
Cada una de las cuatro pistas tendrá unas dimensiones reglamentarias de 13,41 metros de largo por 6,10 metros de ancho. El diseño técnico incluye un margen de seguridad de tres metros en las líneas de fondo y dos metros en las laterales para garantizar el correcto desplazamiento de los jugadores. La superficie de juego contará con líneas de cinco centímetros de ancho en un color que contraste con el pavimento para facilitar la visibilidad durante los partidos.
El pickleball se define como un híbrido entre el tenis y el pádel que destaca por ser una disciplina de fácil aprendizaje y apta para todas las edades. Este deporte ha experimentado un auge masivo en Estados Unidos con un crecimiento del 159 por ciento en apenas tres años y cuenta con seguidores de renombre como Bill Gates o Leonardo DiCaprio. Con esta nueva infraestructura Oviedo se suma a la tendencia internacional ofreciendo un espacio gratuito para la práctica de esta modalidad que requiere una menor exigencia física que otros deportes de raqueta tradicionales.
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