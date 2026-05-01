Un premio "Príncipe", el diseñador del estadio olímpico de Tokio y dos premios nacionales de arquitectura pugnan por dibujar el futuro de La Vega en Oviedo

Rafael Moneo, el japonés Kengo Kuma, el gallego César Portela y el catalán Joan Busquets. Este es el póker de ases de la arquitectura, cuyos estudios han presentado respectivas ofertas para hacerse con el contrato para diseñar el futuro del espacio llamado a marcar el futuro de Oviedo: la antigua fábrica de armas de La Vega. La Mesa de Contratación municipal abrió este jueves los sobres con los nombres de los cuatro aspirantes que según el gobierno municipal evidencian la relevancia del proyecto. «El proceso ha suscitado el interés de algunos de los profesionales más relevantes, lo que acredita la trascendencia de una actuación que sin duda constituye un importante ámbito de oportunidad y futuro de Oviedo», destaca el edil de Planeamiento, Nacho Cuesta.

Entre esos nombres figura un Rafael Moneo, arquitecto navarro que el próximo 9 de mayo cumplirá 89 años y que tiene a gala haber ganado el Premio Princesa de Asturias de las Artes y el prestigioso Premio Pritzker, además de estar considerado como una de las figuras más influyentes de la arquitectura española con obras como la ampliación del Museo del Prado , la Estación de Atocha o el Museo de Arte Romano de Mérida.

Junto a su nombre aparecen también el del japonés Kengo Kuma, autor del Estadio Nacional de Tokio para los Juegos de 2020 y, más recientemente, el Centro de Arte Moderna Gulbenkian de Lisboa; César Portela, Premio Nacional de Arquitectura en 1999 por la estación de autobuses de Córdoba y autor del plan para la Fábrica de Gas aprobado en 2012, y Joan Busquets, urbanista catalán al frente del estudio BAU-B, también ganador de varios premios nacionales de arquitectura, además de ser uno de los artífices de la gran transformación urbana acometida en Barcelona en los años 80 de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992.

La Mesa de Contratación ha remitido la documentación al responsable del contrato para verificar la solvencia técnica y la capacidad profesional de cada candidatura antes de su admisión definitiva a la siguiente fase. «La tarea del jurado no será sencilla, pero valorar las propuestas que planteen estudios tan reconocidos, supondrá una oportunidad única para la recuperación de la fábrica», indica Cuesta.

Será entonces cuando los equipos seleccionados deban presentar sus proyectos para optar al contrato de redacción de los documentos técnicos que marcarán la futura ordenación urbanística del recinto. El jurado estará presidido por Nacho Cuesta e integrado además por el director general de Urbanismo, tres técnicos municipales y el arquitecto Patxi Mangado como miembro externo de reconocido prestigio.

La noticia supone un espaldarazo al proceso impulsado por el Consistorio, que busca convertir La Vega en el gran proyecto estratégico de Oviedo para las próximas décadas. El ámbito, de más de 120.000 metros cuadrados y con 45 edificios de valor industrial y patrimonial, está llamado a transformarse en un espacio mixto con usos culturales, empresariales, tecnológicos, zonas verdes y vivienda pública.

El Ayuntamiento defiende que la elevada exigencia de las bases responde a la complejidad técnica de una actuación que debe conjugar rehabilitación patrimonial, integración urbana y desarrollo económico. Cuesta insistió en que se pretende garantizar «un liderazgo técnico y académico especialmente cualificado» para una intervención que considera la principal oportunidad de crecimiento de la ciudad.

Sin embargo, el concurso no ha estado exento de polémica. El Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias presentó un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central al considerar que el procedimiento carece de suficiente transparencia y limita la concurrencia. La institución denunció unos requisitos de solvencia «abrumadores», con exigencias de premios y méritos profesionales que, a su juicio, dejan fuera a la mayoría del sector.

Pese al conflicto, el Gobierno local mantiene intacta su hoja de ruta. El calendario contempla culminar el concurso durante 2026, tramitar el plan especial y la modificación urbanística a lo largo de 2027 y ejecutar las obras de urbanización y adecuación del recinto durante 2028. La irrupción de nombres como Moneo o Kuma refuerza ahora la dimensión internacional de una operación llamada a redefinir la fachada este de Oviedo.

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Si bien el Consistorio no prevé culminar hasta 2028 la urbanización del recinto, desde el gobierno de Alfredo Canteli, esperan poder empezar a actuar ya en el recinto en el segundo semestre de este año, siempre y cuando el ministerio de Defensa autorice usos provisionales en las naves que todavía son de su titularidad. Una posibilidad que abriría la puerta a agilizar el inicio de usos culturales, empresariales en el recinto.