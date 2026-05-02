El colegio San Ignacio es el único centro de Asturias en el que se puede cursar el Programa Diploma sin hacer simultáneamente el bachillerato LOMLOE, lo que permite al alumnado centrarse plenamente en las 6 asignaturas que componen sus tres itinerarios: Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud y Tecnológico.

Además de dichas asignaturas, el programa consta de tres componentes troncales:

- Monografía: una investigación académica independiente de hasta 4.000 palabras sobre un tema elegido por el alumno para desarrollar habilidades de investigación y redacción formal.

- Teoría del Conocimiento: proporciona un espacio de reflexión crítica sobre la naturaleza, el alcance y las limitaciones del conocimiento.

- Creatividad, Actividad y Servicio (CAS): fomenta el desarrollo personal mediante la exploración de ideas creativas, el esfuerzo físico saludable y la participación colaborativa en servicios a la comunidad, incluyendo la posibilidad de un intercambio con otro colegio jesuita del IB de Palermo.

Bachillerato Internacional, experiencia de éxito en el Colegio San Ignacio

Estos componentes aportan un enfoque globalizador que permite a los estudiantes adquirir habilidades de comunicación, pensamiento crítico, integridad, trabajo en equipo y de autogestión, muy necesarias para su futuro universitario y laboral.

El Programa Diploma del Colegio San Ignacio no solo promueve en los alumnos el crecimiento en el ámbito académico, sino que fomenta su desarrollo humano y cristiano, según el modelo educativo de los centros de la Compañía de Jesús. De este modo, el Programa Diploma supone una excelente oportunidad para vivir plenamente la etapa de Bachillerato estudiando un modelo internacional en el contexto de un colegio jesuita, donde se educa y acompaña a los estudiantes para que sean más Conscientes, Competentes, Compasivos y Comprometidos.

Bachillerato Internacional, experiencia de éxito en el Colegio San Ignacio

Metodología y evaluación.

El rasgo distintivo del Programa Diploma del IB es la metodología, totalmente alineada con el Paradigma Pedagógico Ignaciano, que busca la excelencia humana formando “hombres y mujeres para los demás”.

Con un máximo de 20 alumnos, se posibilita trabajar las habilidades comunicativas, hacer prácticas de laboratorio, indagar y reflexionar, en definitiva, tener una aprendizaje activo y colaborativo.

La evaluación de las asignaturas consta de una evaluación interna (exámenes orales en Literatura e Inglés, investigaciones en las materias de Ciencias, exploraciones Matemáticas...) y una evaluación externa al final del segundo año, con exámenes unificados para todo el hemisferio norte.

Bachillerato Internacional, experiencia de éxito en el Colegio San Ignacio

Acceso a la universidad.

El Bachillerato Internacional permite acceder a la universidad, tanto fuera como dentro de España. Para alcanzar los 14 puntos para entrar en el grado deseado, los estudiantes del Programa Diploma no hacen la fase de acceso de la selectividad y, en Asturias, los 4 puntos de la fase de admisión pueden obtenerse combinando asignaturas ya cursadas en el PD o examinándose en la PAU de un máximo de 3 materias, lo que les resulte más favorable en función de los grados que vayan a cursar.

En cuanto a resultados, en los últimos 5 años el 50% del alumnado del Programa Diploma del Colegio San Ignacio ha alcanzado una nota de admisión a la universidad superior a 12 puntos; y un 20% de los estudiantes del Programa Diploma del San Ignacio superan los 13 puntos.

Les invitamos a ponerse en contacto con nosotros para obtener más información y conocer presencialmente nuestro proyecto. Estaremos encantados de acompañar a sus hijos en esta etapa tan importante para su futuro.