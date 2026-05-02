Los bolillos "relajan" el Calatrava: más de 600 encajeras se reúnen en el encuentro anual que celebra Oviedo

Sobre la almohadilla descansan los palillos que María José Riera, profesora de encaje de bolillos, utiliza para la labor que le ocupa. «Llevo un mes dedicando alrededor de cuatro horas diarias, y tardaré alrededor de tres años », calcula sobre el trabajo de encaje de Binche, técnica originaria de la ciudad belga del mismo nombre, que realiza y en el que avanzó en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo, donde se celebró el XXI Encuentro de Encajeras «Ciudad de Oviedo». Junto a ella más de 600 aficionadas a esta técnica textil artesanal y milenaria, convocadas por la Asociación de Encajeras «Ciudad de Oviedo», que confirmó que la cita fue «un éxito absoluto».

A Riera, que lleva 40 años enseñando este arte en Asturias, le llamó la atención el encaje de bolillos cuando era niña. «Esto lo tengo que hacer yo», se dijo. Y empezó a ir a clases. Desde hace décadas imparte talleres, aunque, afirma, «sigo aprendiendo».

Esta técnica textil artesanal «relaja», coinciden las encajeras, que llenaron el gran hall del Calatrava. Así lo confirma también Rosa Adán, de Venta de Baños (Palencia), que muestra una sombrilla que tardó en elaborar «un año». Lleva doce años acudiendo a clase, desde que contempló una exposición de encaje de bolillos. «Me gustó tanto que dije ‘tengo que aprender’», traslada.

Rosa Adán muestra con la sombrilla que elaboró. / Mario Canteli

Cerca de la sombrilla, un abanico elaborado con la misma técnica. «Estas labores llevan su tiempo y no se puede correr», asegura Adán, que comenta que requiere «paciencia».

La encajera palentina viajó a Oviedo acompañada de otras compañeras del taller para asistir al encuentro que organiza la Asociación de Encajeras «Ciudad de Oviedo» y que recibió la visita del Alcalde, Alfredo Canteli y de la concejala de Festejos Covadonga Díaz. «Es un lujo para Oviedo que se celebre esta cita de una manifestación cultural tan importante», manifestó el regidor, que elogió la organización. Mostró su confianza en que el encuentro «siga creciendo año tras año», aunque, añadió, «este espacio se queda pequeño a pesar de lo grande que es».

«No pensábamos tener esta afluencia tan elevada», señala Rosa Estrella, presidenta de la asociación que organiza el encuentro de encajeras. Una cita que se celebra cada año a finales de mayo o principios de junio, pero que en esta ocasión se tuvo que adelantar. Pese a ello, la participación -muy mayoritariamente femenina- fue alta, con encajeras procedentes de Cantabria, Salamanca, Valladolid, La Rioja, Madrid, Palencia y Bilbao. También acudieron dieciocho tiendas de diferentes rincones de España que instalaron su puesto en el Palacio de Exposiciones y Congresos con artículos necesarios para la elaboración de las piezas de encaje de bolillos.

Bolillos con dedicatoria especial a Oviedo

Desde Hervás, en Cáceres, llegaron el artesano Saturnino Neila y Marisol García, que vendieron en su puesto bolillos de fresno, nogal o roble americano, entre otros materiales. Para Oviedo elaboraron unos palillos especiales, «con el mensaje ‘Feliz Día de la madre. Oviedo 2026’», indica Marisol García. Dedales e hilos son otros de los artículos en venta.

«Se pueden comprar productos que es difícil encontrar aquí», señalaron varias clientas. La presidenta de la Asociación de Encajeras «Ciudad de Oviedo» lleva 28 años enseñando encaje de bolillos, un oficio artesanal que aprendió de su madre y su abuela, que tenían un taller en Valdemoral de la Mata. «En Oviedo hay mucha tradición», resalta Estrella.

El colectivo que organiza el encuentro mostró también las piezas elaboradas por sus integrantes, más de sesenta, durante todo el año. Se pudieron contemplar desde un velo, que llevó un año de trabajo, a pañuelos o chalecos. «Hay también labores de encaje contemporáneo», dice Gloria López, vicepresidenta de la asociación que organizó el encuentro. Para iniciarse en esta técnica textil solo es necesario «tener paciencia» ya que con solo «cuatro bolillos se puede empezar», asevera Estrella. Durante la jornada, actuó la Banda de gaitas «Ciudad de Oviedo».