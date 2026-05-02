El Cabo Cañaveral de Oviedo: Canteli asiste al lanzamiento de varios cohetes escolares desde el parque de Invierno

Oviedo mira al cielo con ambición científica. El Parque de Invierno se transformó esta semana en un improvisado Cabo Cañaveral asturiano, donde el rugido de los motores a presión marcó el clímax de «Oviedo Misión Espacial». Esta iniciativa, pionera en España y promovida por la Concejalía de Educación, busca inyectar el virus de la curiosidad tecnológica en las aulas ovetenses.

El alcalde, Alfredo Canteli, no quiso perderse el despegue. Acompañado por los ediles José Ramón Prado y Lourdes García, el regidor compartió nervios y entusiasmos con los 150 escolares que protagonizaron la fase final del proyecto. El primer edil tras comprobar el trabajo de los niños durante una visita al parque de Invierno, donde probaron algunos cohetes.

El programa, que arrancó en octubre coincidiendo con hitos como la Semana Internacional del Espacio, ha movilizado a más de 650 alumnos de diferentes centros de la capital asturiana en este curso escolar. No es solo un juego de niños; es un laboratorio de investigación y robótica que sitúa a la capital a la vanguardia educativa. Los participantes han superado desafíos de la Agencia Espacial Europea, combinando formación docente con retos anuales que transforman la teoría en práctica real.

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Con esta jornada de convivencia y ciencia en el Parque de Invierno, Oviedo cierra un ciclo brillante. La capital no solo forma ciudadanos; hoy entrena a los exploradores que, quién sabe, mañana podrían estar diseñando las misiones que nos lleven más allá de las nubes. El futuro, hoy, despegó desde el césped ovetense.