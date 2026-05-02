Convocan una manifestación en Oviedo contra la instalación de una planta de asfalto este lunes

La asociación vecinal Ecos de Lluera ha convocado una concentración urgente este lunes a las 18.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, en protesta por lo que considera una “falta de coherencia” en las decisiones municipales relacionadas con política medioambiental.

Según denuncia el colectivo, mientras el Ayuntamiento ha paralizado la concesión de nuevas licencias para estaciones de servicio alegando un cambio en el enfoque ambiental, en la última comisión municipal se rechazó la propuesta de paralizar la licencia para la instalación de una planta de asfalto.

Desde la asociación califican esta decisión de “incomprensible e injusta”, al entender que permite avanzar un proyecto con un notable impacto ambiental mientras se endurecen criterios en otros ámbitos.

El colectivo considera necesario visibilizar el rechazo vecinal y reclama una respuesta pública del equipo de gobierno. “No podemos normalizar decisiones que afectan directamente a la salud, al entorno y a la calidad de vida de los vecinos”, señalan.

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Además, insisten en la importancia de ampliar la difusión del conflicto para que el conjunto de la ciudad conozca la situación y se mantenga el debate público abierto. Desde la organización hacen un llamamiento a la participación ciudadana y lamentan la premura del aviso, justificándola por la urgencia de los acontecimientos recientes.