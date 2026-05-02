La emblemática plaza de Oviedo que triunfa en su estreno como escenario musical: "Es recogida y muy cómoda"
Los músicos de la Banda de Música "Ciudad de Oviedo" bendicen la plaza como escenario tras un concierto con éxito de público que se suspendió a la mitad por la lluvia
La Banda de Música Ciudad de Oviedo estrenó este sábado con sabor agridulce su temporada de conciertos al aire libre y también un escenario inédito: la plaza de Longoria Carbajal. El debut del ciclo de primavera, previsto como una fiesta dominical, acabó pasado por agua cuando un chaparrón interrumpió la actuación media hora después del inicio, dejando al público con ganas de más.
El recital había arrancado a la una de la tarde, con el formato habitual para abrir campaña: pasodobles, zarzuela y repertorio clásico de banda. «El primer concierto suelo hacer este tipo de programa y, a partir de media hora, empezamos con bandas sonoras y música más latina», explicó el director, David Colado. Pero justo cuando sonaba Toy Story, con el popular tema «Hay un amigo en mí», llegó el aguacero. «Nos pilló el agua a la mitad», resumió.
Pese al desenlace, la experiencia dejó buen sabor de boca. La actuación sirvió para reforzar la apuesta municipal por Longoria Carbajal como espacio cultural tras su reciente reforma. El pasado fin de semana acogió una exhibición de danza y la próxima semana está previsto un mercado de flores.
Colado destacó además las condiciones acústicas del enclave. «Los músicos estaban cómodos y recogidos. Si es un sitio muy abierto, el rebote no es inmediato y resulta incómodo, pero aquí no hacía falta tocar muy fuerte y el público lo oía bien», señaló. En el escenario, a ras de suelo, medio centenar de intérpretes deleitaron a un numeroso público que tampoco quiso perderse la puesta de largo de Longoria Carbajal como auditorio a la intemperie, dentro de la apuesta municipal por llenarla de contenido tras la reciente reforma que supuso la supresión de su fallida fuente.
Vuelta al Bombé
La Banda de Música tendrá hoy una segunda oportunidad de desafiar a la meteorología, a la misma hora, en el paseo del Bombé. El concierto de Longoria era el primero de los doce previstos dentro del ciclo. «Acercar la música a los barrios, en vez de llevar siempre a la gente al Auditorio, es interesante y hace todo más cercano», concluyó. Desde Semana Santa hasta octubre, la formación mantendrá esta programación dominical antes de regresar al Auditorio para otoño nuevamente.
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