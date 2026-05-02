Gaspar Llamazares, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Oviedo: «Ser alcalde de una mayoría progresista sería mi ilusión y no renuncio a ella»

A falta de un año para las elecciones municipales y tras tres ejerciendo una oposición «templada», Gaspar Llamazares (Logroño, 1957) recibe a LA NUEVA ESPAÑA en el despacho del grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo para hacer un balance de sus tres años en la política municipal de la capital, convencido de que, a pesar de la mayoría absoluta del PP, la estrategia de la coalición de izquierdas está consiguiendo beneficios para la mayoría social y contribuyendo de manera determinante a evitar que la crispación política mande en el Pleno.

Encaran el último año de mandato. ¿Qué balance hacen desde IU?

Cuando llegamos en 2023, la dinámica primaba más el ruido que el debate. Creemos que los ayuntamientos son un espacio privilegiado para la regeneración política y que, tanto desde el gobierno como desde una oposición útil, el diálogo es fundamental para resolver problemas. Nuestra principal aportación ha sido contribuir a normalizar la vida política municipal. Hoy es raro ver en los plenos descalificaciones o un tono bronco. Esa normalidad institucional ha sido una aportación nuestra. Esa oposición útil ha permitido situar grandes debates estratégicos en otro marco.

¿Dan fruto sus pactos con el PP?

Sí, aunque tienen riesgos. Cuando no sigues una estrategia de oposición basada en la agitación puedes ser percibido como alguien que diluye su perfil. Lo que hacemos es combinar exigencia y acuerdo para hacer útil nuestro programa. Podríamos optar por un programa de máximos y decir: o se aplica todo o nada. Pero eso no es hacer política; eso es hacer la estatua. Lo que intentamos dejar huella.

El PSOE les acusa de pactar los presupuestos a cambio de nada.

Cada grupo tiene su estrategia. Nuestra posición es autónoma, tanto respecto al gobierno como al PSOE. Gracias a esos acuerdos se han incorporado prioridades que no estaban en la agenda del PP, como vivienda, centros integrados de carácter social o renaturalización urbana. Es un gobierno conservador y no vamos a convertirlo en progresista, pero sí intentamos influir.

¿Qué han conseguido en materia de vivienda?

Lo primero, colocar el problema en el centro del debate. Al inicio del mandato había quien defendía que el mercado resolvía solo esta cuestión. Ahora existe consenso en que es una prioridad pública. A partir de ahí se ha impulsado la cesión de suelo público para vivienda, la creación de la Oficina Municipal de Vivienda, su incorporación al programa Alquilamoste de movilización de vivienda vacía y ahora estamos negociando el primer plan municipal de vivienda de la historia.

¿Cuánto de importante es para Oviedo ser Capital Europea de la Cultura en 2031?

Es una oportunidad muy importante porque introduce una visión de ciudad abierta, no solo hacia Asturias sino también hacia dentro, fomentando participación ciudadana y protagonismo del sector cultural. Además, reabre por otra vía un debate que Asturias cerró hace tiempo: el debate metropolitano. Oviedo es capital metropolitana y esta candidatura puede reforzar ese papel. También puede servir para hacer la ciudad del futuro: verde, de movilidad activa y de proximidad.

A diferencia de otros ayuntamientos del PP, en Oviedo no ha habido veleidad con la ultraderecha

¿Estará La Vega urbanizada como en 2028 como se dice?

Ojalá, pero deben darse prisa. En la parte estratégica hemos logrado influir, pero donde mantenemos mayores discrepancias con el gobierno es en la gestión diaria. Es lenta, inercial y cansina. En La Vega mantenemos el acuerdo, pero hace falta más impulso municipal y agilidad por parte de Defensa.

El Colegio de Arquitectos pidió boicotear el concurso de ideas.

Me sorprendió. Supone un traspié en el consenso construido alrededor de La Vega. Entiendo que defiendan el interés de sus asociados, pero quizás había vías más cohesionadoras que un recurso. En un proyecto tan estratégico, las posiciones particulares deberían subordinarse al interés general.

¿Se puede ser optimista con el viejo HUCA a estas alturas?

Hay motivos para insistir, al menos. Seguimos sin saber con claridad qué quiere la Seguridad Social para El Cristo: si quiere vivienda, equipamientos o ambas cosas. Esa indefinición ralentiza todo. Vamos a plantear también en el Congreso que se aclare esa posición y que se oriente hacia vivienda de alquiler asequible y equipamientos públicos.

Adrián Barbón se comprometió al ‘caiga quien caiga’ en el ‘Caso Cerredo’ y debe cumplir

Hace días visitó el Calatrava con el Alcalde, ¿es una oportunidad?

Sí. La recuperación del Calatrava como equipamiento público es positiva. Luego habrá debates sobre usos concretos. Nosotros no compartimos la implantación de universidad privada, pero sí defendemos proyectos como el centro integrado, la Agencia Estatal de Salud Pública o la Filmoteca de Asturias.

¿Y la plaza de toros?

También es una oportunidad. Es un espacio degradado que el barrio no merece. Transformarlo en un recinto para eventos y espectáculos puede contribuir a revitalizar esa zona, dentro de una lógica de especialización de grandes equipamientos.

¿Da por «aparcado» el proyecto para el Campillín?

Por supuesto. Lo valoro positivamente. Rectificar es de sabios. Ha sido una victoria vecinal y también de quienes defendimos que era incompatible con la Zona de Bajas Emisiones y el plan de movilidad. Ahora habrá que vigilar para que los votos vayan a los programas que no defiendan esa propuesta.

¿Cree que hay déficit de atención a los barrios y la zona rural?

El gobierno tiene una visión demasiado limitada de la integración de barrios. Piensan que basta con actuaciones puntuales, pero hacen falta equipamientos, centros integrados y presencia municipal real. No se entiende que barrios importantes no dispongan de oficinas municipales o líneas de autobús necesarias para el día a día.

Aspira a repetir como candidato a la Alcaldía.

Estoy disponible para formar parte de la candidatura y , hombre, sería mi ilusión que pudiera ser el futuro alcalde de esa mayoría progresista. No renuncio a ello, igual que el Oviedo no renuncia a mantenerse en Primera, pero yo creo que ser parte de esa mayoría progresista en Oviedo y, de alguna manera, dejar atrás un momento difícil que fue tripartito para iniciar una nueva etapa, pues es una expectativa que yo tengo.

¿Es posible una candidatura única a la izquierda del PSOE?

Siempre hemos defendido la máxima unidad posible a la izquierda del PSOE. Una candidatura unitaria debe servir para fortalecer una mayoría progresista, no para competir dentro del propio espacio.

¿Facilitaría un gobierno del PP para evitar la entrada de Vox?

Nosotros, en relación con la ultraderecha, no hacemos solo discursos. Lo llevamos a la práctica. Este mandato hemos demostrado que vamos a priorizar siempre la mayoría democrática y el entendimiento entre fuerzas democráticas antes que cualquier permisividad con la ultraderecha. Eso lo tienen claro el PSOE, el PP y también el Alcalde. Si algo diferencia al Ayuntamiento de Oviedo respecto a otros ayuntamientos del PP, incluso con mayoría absoluta, es que aquí no ha habido ninguna veleidad con la ultraderecha.

El caso de Cerredo parece haber tensionado el pacto de gobierno de IUcon el PSOE en el Principado, ¿debe haber responsabilidades políticas?

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