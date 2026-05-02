Oviedo celebra el día de “los mejores embajadores de las Fuerzas Armadas” en el Campo San Francisco

El Campo San Francisco ha sido epicentro del día de los reservistas, “los mejores embajadores de las Fuerzas Armadas”, en palabras de Benigno Maújo, delegado de la asociación ARES (Asociación de Reservistas Españoles en Asturias). El acto ha tenido lugar a la una de esta tarde sabatina frente al monolito en homenaje al Regimiento Asturias, creado durante la Guerra de la independencia, con la presencia de representantes de la Delegación de Defensa en Asturias así como de diferentes asociaciones como Monte Auseva, Reino Astur, la Sociedad Ovetense de Festejos, la Hermandad de los Estudiantes y de la Hermandad de la Semana Santa de Salas.

“Se trata de un acto sencillo y emotivo, nos gusta mucho que en este acto hay presencia de asociaciones civiles amigas. Esta participación demuestra que la reserva voluntaria somos el mejor embajador de las Fuerzas Armadas en la sociedad civil, porque somos mitad civiles y mitad militares”, manifestó Benigno Maújo, encargado de abrir el acto, en el que se dio lectura a la orden ministerial por la que el Gobierno declaró el 2 de mayo como el día del reservista. Entre los asistentes al homenaje estaba el pequeño Alfonso, que no se despegaba del muerdedientes, mientas Maújo comentaba, orgulloso, "es mi nieto".

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El joven Saúl Montaña, integrante de la agrupación musical San Salvador de Oviedo, interpretó a la trompeta el Toque de Oración, que añadió ceremoniosidad a un homenaje que acabó con la colocación de una corona de laurel ante el monolito en homenaje el Regimiento Asturias y con la interpretación del himno nacional. La celebración contó, además, con la asistencia del concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, y de la concejala Sonsoles Peralta, del grupo de Vox en el ayuntamiento de Oviedo, así como del diputado autonómico del mismo partido, Francisco Javier Jové. También acudió el páter del cuartel Cabo Noval, Juan Luis García, quien el próximo viernes ofrecerá la conferencia “El Padre Huidobro, Capellán Legionario” en el Hotel Nap de Oviedo a las siete y media de la tarde, programada también dentro del Día del Reservista 2026.