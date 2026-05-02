El PSOE propone la instalación de un ascensor en Ciudad Naranco para mejorar la accesibilidad
"Los problemas de accesibilidad están complicando la vida diaria de muchas personas en el barrio", declara Carlos Fernández Llaneza
El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha solicitado al equipo de gobierno que estudie la instalación de un ascensor en Ciudad Naranco que facilite la conexión entre la calle Tito Bustillo y la zona baja de Monte Gamonal.
Desde el PSOE señalan que el acceso a distintas zonas del barrio presenta importantes dificultades debido a la existencia de escaleras y calles con una elevada pendiente, lo que supone un problema diario para muchos vecinos y vecinas, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida.
A esta situación se suma, además, la falta de servicios de proximidad tras el cierre del único supermercado de la zona, lo que obliga a los residentes a desplazarse a otras áreas como Nicolás Soria o Uría para realizar compras básicas.
"Los problemas de accesibilidad están complicando la vida diaria de muchas personas que viven en Ciudad Naranco. No podemos normalizar que hacer algo tan cotidiano como bajar a comprar o desplazarse por el barrio se convierta en un obstáculo", ha señalado Carlos Fernández Llaneza.
Por ello, el portavoz del PSOE pedirá en la próxima Comisión de Urbanismo el estudio de una solución que permita salvar estas barreras físicas mediante la instalación de un ascensor urbano, mejorando así la accesibilidad y la calidad de vida en la zona.
Fernández Llaneza ha defendido que esta actuación "sería una intervención útil y necesaria para mejorar la conexión entre distintas zonas del barrio y avanzar hacia un modelo de ciudad más accesible e inclusivo".
"El Ayuntamiento tiene que escuchar a los barrios y atender sus necesidades reales. Garantizar la accesibilidad no es un lujo, es una obligación para asegurar la igualdad de oportunidades y evitar que haya vecinos y vecinas aislados por las dificultades del entorno urbano", ha concluido Carlos Fernández Llaneza.
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