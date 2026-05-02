Teatro, zarzuela y talleres para los más pequeños: todos los planes que puedes hacer en Oviedo del 3 al 16 de mayo

Oviedo avanza con paso firme en su compromiso con la cultura. Con este objetivo, la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo ha redoblado esfuerzos para ofrecer a los vecinos una completa y variada oferta cultural para todos los públicos y en todo el concejo.

En esta agenda quincenal se publicarán los diferentes actos que impulsa la fundación, con el fin de que los interesados puedan asistir y disfrutar de propuestas como teatro, cine, música o talleres infantiles. Toda la información en oviedo.es

Domingo 3 mayo: Ciclo cine Radar. Teatro Filarmónica

El teatro Filarmónica proyecta "El tesoro de Sierra Madre" el próximo domingo 3 de mayo a las 19.00 horas. Este clásico de 1948, ganador de tres premios Oscar, es una de las mejores representaciones filmográficas de la avaricia y sus riesgos, y uno de los hitos del cine de aventuras.

Martes 5 mayo: Cultura Off Teatro Clowntigo en el HUCA

La compañía Clowntigo celebrará un espectáculo para niños en el Hospital Universitario de Asturias. Se trata de cuatro sesiones de clown para niños hospitalizados en el HUCA que se realizarán en las plantas de pediatría y oncología, así como en el hospital de día. La primera será el martes 5 de mayo a las 11.30 horas.

Payasos de Clowntigo / LNE

Domingo 10 mayo: Off Zarzuela. Zarzuelízate

Esta iniciativa cultural se inserta en el programa #OffZarzuela, que busca acercar el género lírico a todos los públicos de forma amena y pedagógica. Incluye conciertos familiares y encuentros líricos previos a los estrenos del Festival de Teatro Lírico Español, destacando títulos clásicos con explicaciones y música. El domingo 10 de mayo se representa "La verbena de la paloma" en el Salón de Té del Teatro Campoamor a las 19.00 horas.

Viernes 15 mayo: Off Conciertos y tertulias del Campoamor

El viernes el Auditorio acoge "Historias de la historia musical de Oviedo". Un encuentro con el maestro Víctor Pablo Pérez en la Sala de Cámara a las 19.30 y con entrada libre hasta completar aforo. También en este día vuelven las Tertulias del Campoamor con la autora y licenciada en Derecho Arantza Portabales.

Víctor Pablo Pérez / Cedida a LNE

Sábado 16 mayo. Off Zarzuela y talleres para niños

La zarzuela vuelve al Campoamor con "La verbena de la paloma", un sainete lírico en un acto, con libreto de Ricardo de la Vega y música de Tomás Bretón. Será a las 19.00 horas. También ese día habrá planes para los más pequeños con "Una verbena de colores" impartida por la editorial y centro artístico Pintar-Pintar en el Salón de Té del Campoamor a las 12.30 y 16.30 horas.