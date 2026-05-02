Vox Oviedo pide la supresión de la promoción de la 'llingua' de los estatutos de la Fundación Municipal de Cultura

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado una enmienda para suprimir la promoción de la 'llingua' de los estatutos de la Fundación Municipal de Cultura (FMC). La formación plantea esta iniciativa como "una defensa de la libertad lingüística y de la neutralidad institucional"

La concejal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo Alejandra González sostiene que la Fundación Municipal de Cultura debe centrarse en una gestión eficiente y profesional. "La inclusión de la promoción y defensa de la 'llingua' en sus estatutos, supone una claudicación ante la agenda ideológica de la izquierda", dice.

En la motivación de la enmienda subraya también que puede suponer la creación de estructuras administrativas "paralelas costosas" y que la FMC "no debe ser cómplice de un proceso que busca la imposición lingüística bajo la apariencia de promoción cultural".

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"Vox no va apoyar medidas que fomenten políticas lingüísticas impositivas y que no responden a la realidad social y lingüística de Oviedo", ha concluido Alejandra González en unas declaraciones distribuidas por su grupo este sábado.