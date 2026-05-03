La Banda de Música se resarce en el paseo del Bombé de Oviedo
La agrupación completa un gran recital tras la actuación suspendida en Longoria Carbajal
Esta vez sí. La Banda de Música «Ciudad de Oviedo» logró completar este domingo un gran recital en el kiosco del Bombé del Campo San Francisco tras el sabor agridulce que dejó el debut del ciclo de primavera de conciertos al aire libre en la plaza Longoria Carbajal, suspendido cuando el concierto iba «a medias» a causa del mal tiempo. La agrupación dirigida consiguió deleitar a un abundante número de espectadores con un repertorio que mezcló temas clásicos con bandas sonóras y canciones más modernas.
El medio centenar de músicos que suelen participar en este tipo de conciertos aprovechó la tregua que dio la meteorología hasta primera hora de la tarde, pues poco después de recibir la ovación defintiva del respetable caería un chaparrón en la ciudad del que tampoco se salvó el parque.
El ciclo de primavera consiste en una docena de recitales de los que prácticamente la mitad se ofrecerán en en el kiosco del Bombé, mientras que los restantes se repartirán por otros puntos de la capital asturiana. «El objetivo es acercar nuestra música a quienes no pueden acercarse al Auditorio a ver nuestros habituales conciertos», explicó David Colado el fin de semana tras dar el pistoletazo al ciclo que el próximo sábado hará parada en la plaza General Ordóñez de Trubia.
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