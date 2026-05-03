Hiere a un empleado y a una clienta tras ser descubierto robando en una gasolinera de Oviedo

Tensión a medianoche en el barrio de Teatinos. Efectivos de la Policía Local de Oviedo arrestaron la noche de este sábado a un hombre de 31 años que, según la versión de los testigos, fue descubierto intentando robar varios artículos en una estación de servicio situada en la conocida como plaza de las Palomas.

Según fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, el incidente se produjo en torno a la medianoche, cuando el sospechoso accedió al establecimiento y ocultó en una mochila distintos artículos valorados en 63 euros. Los trabajadores del establecimiento detectaron la maniobra y trataron de impedir que abandonara el negocio antes de la llegada de los agentes, a quienes habían alertado previamente.

Fue entonces cuando se originó un forcejeo entre el individuo y los dos empleados, en un intento del primero por escapar. Como consecuencia del altercado, uno de los trabajadores sufrió lesiones en una muñeca y también se vio involucrada una clienta que se encontraba en el establecimiento realizando una compra. La mujer intentó intervenir para calmar la situación, pero terminó con las uñas del asaltante marcadas en ambas manos.

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A su llegada, los agentes separaron a los implicados y procedieron a la detención del hombre. Posteriormente, fue trasladado al centro de salud de La Lila para recibir atención médica y, más tarde, conducido al cuartel municipal donde quedó a disposición para prestar declaración.