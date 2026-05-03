El IES La Florida, con un curso más en septiembre, llegará a los 345 alumnos

El IES La Florida incorporará en su tercer año en funcionamiento un nuevo curso, 3.º de ESO, y solo le quedará otro para que la apertura sea completa. Esto se producirá en el curso 2027-2028, cuando el centro disponga ya en su oferta educativa del último curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, 4.º.

La Consejería de Educación ha optado por una puesta en marcha gradual del equipamiento del barrio ovetense, en sintonía con otras aperturas de centros de secundaria de los últimos años como el de La Fresneda. El IES Margarita Salas de La Corredoria ha sido la excepción, ya que entró en funcionamiento en septiembre del pasado año con todos sus cursos, debido a la saturación que sufría el otro centro de secundaria del barrio, que ya está solucionada. Tenía entonces cerca de 1.050 alumnos y estaba al doble de su capacidad.

El IES del barrio de La Florida empezará el próximo curso con 75 alumnos más que en este. Serán, en total, «345 estudiantes», aseguró la directora del centro, Inmaculada Cereceda. El nuevo instituto de La Corredoria arrancó ya con 473 alumnos y tendrá, el próximo curso, cien más. Dos modelos de apertura que ha aplicado la Consejería de Educación en los últimos años en los nuevos institutos abiertos. La Corredoria es el barrio ovetense que ha sufrido una mayor expansión.

El centro de La Florida echó a andar en el curso 2024-2025 ofertando dos cursos, los primeros de ESO y Bachillerato. En este curso se incorporaron 2.º de ESO y 2.º de Bachillerato y en los dos próximos se sumará, en cada uno, uno nuevo. De forma que en 2027-2028 dispondrá de la oferta educativa completa, con los seis niveles.

En Bachillerato los estudiantes pueden elegir entre tres modalidades: General, Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales. Se implantó, además, ya en su primer curso, el programa bilingüe avanzado en lengua inglesa, Hable+, con dos materias comunes en ese idioma.

Presupuesto

El IES de La Florida tiene capacidad para reunir a 480 alumnos cuando incorpore todos los cursos. A este centro está adscrito el colegio público Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas. Este equipamiento sufrió numerosos retrasos, lo que hizo que los vecinos de barrio se manifestasen en varias ocasiones. Tiene una superficie de 5.315 metros cuadrados y un coste de 8,8 millones de euros, que se incrementó con un modificado del proyecto, de 1,41 millones.

Se centró en el cambio de los materiales previstos para las fachadas, los cerramientos, la cubierta y la carpintería exterior, debido a que parte de estos elementos incluidos en el proyecto ya no se encontraban en el mercado, por lo que se tuvieron que adquirir otros diferentes. Se adecuó el sistema de climatización y ventilación a las nuevas exigencias y se modificó el diseño original de la cubierta vegetal del edificio para así poder mantener el certificado verde de máxima eficiencia energética.