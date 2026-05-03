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La obra de la cubierta y el cierre de las termas de Valduno, de inspiración suiza, en marcha

El Ayuntamiento impulsa los trabajos, que se enmarcan en el plan turístico de Las Regueras y reciben financiación europea

Trabajos en las termas romanas de Valduno.

Trabajos en las termas romanas de Valduno.

Elena Peláez

Santullano

La rehabilitación del cierre y la cubierta de las termas romanas de Valduno, en Las Regueras, está en ejecución. Este es uno de los cuatro proyectos turísticos que impulsa el Ayuntamiento con el objetivo de atraer turistas.

Para ejecutar estos trabajos se dispone de una financiación de 330.000 euros procedentes de la Unión Europea a través del Plan de recuperación, transformación y resiliencia. A la actuación en las termas de Valduno, declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), se destinaron 105.432 euros, que fueron rebajados por la empresa adjudicataria a 96.727 euros.

«Ya se retiró la cubierta y el cierre para sustituirlos», comentó la alcaldesa de Las Regueras, Maribel Méndez. El proyecto diseñado para las termas de Valduno se inspira en el complejo termal suizo diseñado por el arquitecto Peter Zumthor, ganador del premio Pritzker.

Dos grandes ventanas de cristal

En el espacio se colocarán dos grandes ventanas de cristal, que permitirán observar desde el exterior, con «una zona perimetral de paso, en una parte, la este, para uso de pequeños grupos que puedan pasar con un guía responsable, y unas pasarelas únicamente para limpieza». Así se refleja en el proyecto redactado por el arquitecto Rogelio Ruiz, que ha diseñado un nuevo techo de zinc, con un tablero de madera interior, que se apoyará en las correas de madera que sustituyan a las de acero.

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La actuación impulsada por el Ayuntamiento de Las Regueras para las termas romanas de Valduno da protagonismo a la madera después de descartar la cerámica.

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