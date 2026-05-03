El PSOE de Oviedo urge la reparación de las pistas de atletismo de San Lázaro

El grupo municipal socialista anunció este domingo que reclamará en el pleno ordinario de este martes la rehabilitación urgente de las pistas de atletismo de San Lázaro, una instalación cuyo estado de conservación presenta un notable deterioro desde hace años. La concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara denunciará la situación y exigirá una actuación «integral e inmediata» para poner fin a las deficiencias que, según advierte, afectan tanto al desarrollo de la práctica deportiva como a la seguridad de las personas usuarias.

Desde las filas socialistas señalan que el desgaste del pavimento, especialmente visible en el tartán y en distintas zonas de uso habitual, dificulta el entrenamiento diario de deportistas, clubes locales y alumnado de categorías base. Además, consideran que la falta de mantenimiento ha derivado en soluciones provisionales impropias de una instalación de estas características, imprescindible para la formación de atletas en la capital del Principado.

En este sentido, Sánchez Santa Bárbara subraya que para algunas pruebas de salto se emplea actualmente un fragmento de tartán procedente de las antiguas pistas del Palacio de los Deportes, colocado sobre la superficie original «como si fuera una alfombra».

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El grupo socialista recuerda que lleva años reclamando mejoras sin obtener respuesta del equipo de gobierno y urge al Ayuntamiento a impulsar una rehabilitación acorde con las necesidades reales de la infraestructura.