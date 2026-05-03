Ruta de sanitarios; el médico, llegado el caso, debería morir con su cliente

Martes, 10 de marzo, por la tarde, hace sol y 14º C. A las 17.00 h. subo en un bus articulado, el conductor, joven, de gafas, se llama David. Este recorrido, entre todas las líneas de TUA, es el único circular y dado que recorre tantas paradas y que algunas se repiten con otras que describí en episodios anteriores, evitaré comentarlas en provecho de las menos frecuentadas.

-HUCA 1: aquí se juntan la Plaza de los Sanitarios y la Plaza Jaime Martínez del Río (fue mi alergólogo y el de muchos alérgicos). El HUCA fue fundado en 1989 y desde 2014 se ubicó en este complejo; una aldea, La Cadellada, dio nombre en 1928 al Hospital Psiquiátrico. Lo de Cadellada se asoció desde entonces a casa de locos, a ideas descabelladas; en catalán significa una camada de animales, pero acaso se refiera, por la terminación «lada» a alguna fuente termal. El edificio del Psiquiátrico fue demolido en gran parte para construir el nuevo HUCA y se conserva rehabilitado el pabellón 13, destinado a la Fundación de Investigación Biosanitaria. También se conserva la capilla, proyectada por Manuel Bobes en 1940, con una pintura al temple en el testero, «La Santa Cena», que pintó Paulino Vicente.

-Reyes Católicos: Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Ellos consumaron la unidad de España, el fin de la Reconquista con la toma de Granada y aquello de Boabdil y el descubrimiento de América; sí, descubrimiento; aunque había gente allí fue un descubrimiento para Europa y medio mundo.

Pasamos ante el bloque Grupo Brigadier Elorza (1926-1929), 42 viviendas para los trabajadores de la Fábrica de Armas de la Vega, modernista, con rótulo y emblema del cuerpo de artillería.

-Jesús Sáenz de Miera: no ponen tilde a Sáenz pero la lleva, como todas las palabras llanas que no terminen en n, s o vocal. Jesús fue presidente de la Cámara Oficial Sindical Agraria donde creó y presidió, en régimen de cooperativa, la Central Lechera Asturiana.

Oí que en esta calle, tras el seto, se apostan policías locales, sacan el radar y nos brean a multas por pasar de 30 Km/h.

-Estación de Autobuses: bien podía llamarse esta parada «Pepe Cosmen», como la calle. Muchos conductores de TUA vienen de ALSA. Autos Luarca, que sucedió a La Popular, la fundó el padre de Pepe en 1918, en Cangas del Narcea.

Pasamos por debajo de la Pasarela en dirección al Colegio Loyola; hace más de medio siglo subía yo por Nicolás Soria en el autobús de Amado, que él conducía.

-Coronel Bobes 10: esta calle es parte del antiguo camino de los Ferreros.

-Coronel Bobes: la parada está al lado de la que fue cárcel, hoy Archivo Histórico. No tiene desperdicio este párrafo de Tolivar Faes:

«A finales del siglo XVIII ya se había formado en América española una minoría rica, ilustrada y con ambiciones de figurar, la cual, poco valorada desde España, se fue alentando en su espíritu de independencia por Inglaterra y Francia [...] La ocupación de España por Napoleón la dejaba impotente para enviar ayuda a sus leales, y la circunstancia fue aprovechada en América para dar el grito de independencia. En Venezuela prendió la revolución con caracteres más trágicos. Su primera insurrección fue dominada por Monteverde; la segunda por el ovetense Tomás Bobes».

Fuimos nosotros, los españoles, los criollos, los que nos independizamos de nosotros. Como suele ocurrir.

-Menéndez y Pelayo: historiador infatigable nacido en Castropol. En esta esquina con la calle Fernández de Oviedo el Colegio Loyola. Mi homenaje a tres profesores: el padre escolapio Rafael Alcalde «el Falo», que daba Matemáticas e Historia del Arte; el padre Fidalgo «el Pichi», de Filosofía, y Luis Norniella, deportes.

-Lorenzo Abruñedo: la calle que da nombre a esta parada se llamaba Camino de la Cabaña, y también Camino de la Centralilla. Lorenzo fue un tenor ovetense; debutó en 1866 en el Teatro Real de Madrid con «Un ballo in maschera», de Verdi.

-Monte Auseva: la calle se llamaba Colonia Astur y se refiere a la gran barriada que se levantó por iniciativa de Julián Rodríguez. Monte Auseva se refiere al de Covadonga, que alberga en sus entrañas el santuario de la Santina.

-Clínica Asturias: en la calle Naranjo de Bulnes. La clínica fue fundada por José Landeira, cirujano del aparato digestivo y profesor en la Universidad de Oviedo.

Naranjo arriba, metidos en temas sanitarios, la Clínica Veterinaria Armando Solís Vázquez de Prada; Armando presidió el Colegio de Veterinarios de Asturias unos 25 años y es presidente de Previsión Sanitaria Nacional.

-Cuatro Ases: calle y parada dedicada a los Cuatro Ases de la Canción Asturiana: el cuarteto formado por Cuchichi, Botón, Vicente y Claverol. Cantaban canciones de Torner, de Borbolla, de Baldomero Fernández, de Ignacio Ruiz de la Peña...). Recuerdo «La Molinera»:

Tiene la molinera ricos corales del trigo que maquila a los chavales.

La molinera, dale a la rueda, dale con aire al molino que muela.

Se sube una señora y dice: «Voy a la Clínica de los Vega, ¿dónde paro?», «En Díaz Merchán», la ilustré.

-Fco cambó: Vázquez de Mella y Mantova las salto con vuestro permiso, contadas en viajes anteriores.

-Plaza G Díaz Merchán: avisé a la señora que iba a los Vega para que se bajara; lo hizo y tomó un rumbo equivocado; en efecto, veía mal.

-Instituto Oftalmológico Fernández-Vega: este capítulo va de clínicas y de hospitales. Esta clínica viene del año 1886 con el primer oftalmólogo de la familia, Adolfo Fernández-Vega.

Avenida Doctores Fdez.-Vega adelante, el bus atraviesa, si los pasajeros nos encogemos, una estrecha arcada de piedra.

-Hospital Monte Naranco: ¡más hospitales! Inaugurado en 1947 como un sanatorio para tuberculosos, presta servicios médico-quirúrgicos y pertenece al Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).

La Línea vuelve a atravesar tan angosta arcada, seguimos al I. O. Fdez.-Vega, a la Plaza G. Díaz Merchán y pasamos por las conocidas Manuel del Fresno y Vázquez de Mella para seguir por la avenida Alejandro Casona, pasar al lado del Centro de Salud de la Ería y del busto de Casona, obra de Favila. ¿Qué obras podríamos evocar del dramaturgo de Besullo, en esta ruta de sanatorios? «Los árboles mueren de pie» y «Prohibido suicidarse en primavera».

-María Purificación Neira: médica de La Felguera, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud; seguimos con temas de sanidad. Antes la calle era Marcos Peña Royo, nombre de un abogado y político, Gobernador Civil de Oviedo; la Ley de Memoria Histórica le quitó la placa.

-Silla del Rey: a tiro de fresa Frutería Mónica, tan apetitosa desde la ventanilla del bus (la fruta, no Mónica).

-Plaza de Toros,¡qué esperamos para su rehabilitación!

-Julián Clavería II y Julián Clavería I: Médico ovetense, «apóstol de la caridad», tenía cerca de aquí un busto, realizado por Víctor Hevia, y se trasladó al nuevo HUCA.

Las paradas Avda. del Cristo 65, Avda. del Cristo, Plaza La Paz, Calvo Sotelo Colegio, Calvo Sotelo Instituto, las comenté en viajes anteriores.

-Santa Susana: vemos la Residencia de Ancianos, expresionismo de hormigón y aluminio, proyecto de A. Espinosa Martín, en un espacio que ocupó la fábrica de chocolates «La Perla americana».

-Arzobispo Guisasola-Campillín: antes se llamaba Puerta Nueva Baja. Guisasola fue arzobispo de Compostela.

Seguimos por Fernando Alonso 43 y Fernando Alonso, y Alonso Automoción, y por San Melchor García Sampedro 28, 34 y 78, antes fue beato pero ascendió.

-Plaza de Otero: topónimo; el otero dio nombre al barrio y viven en él muchos emigrantes, ucranianos sobre todo, también de Rumanía, Colombia y Venezuela.

-Fozaneldi: de «foya» o lugar empozado, y de Neleo, fundador del lugar.

-Darío Regoyos: pintor asturiano.

-Los Tilos: no hubo tilos aquí; las calles se repoblaron de nombres de árboles, sólo los nombres.

-Alonso de Proaza: editor de la «Tragicomedia de Calixto y Melibea». En frente la iglesia de San Francisco Javier; tuvo un párroco, Manuel Gutiérrez, que buscaba a los feligreses en los chigres.

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Acabamos con un viejo conocido, Sabino Fdez. Campo, y cerramos el recorrido, como no podía ser menos, con tanto hospital, con HUCA 2. ¡Cuánto médico! Pero no son tan humanitarios como se dice; para que el médico en verdad hiciera honor a su profesión debería morir con su cliente. n