Del suelo al techo de Oviedo en decenas de segundos: la historia de Pablo Roces y Ana Ordiales, los ganadores de la subida a La Jirafa

Subir 21 pisos en lo que dura un suspiro. Exactamente en 85 segundos. Ese es el tiempo que necesitó Pablo Roces para devorar los 345 escalones de La Jirafa y coronarse como el nuevo rey del techo de Oviedo. Este de 22 años y vecino de Pola de Siero, estudiante de Magisterio, no solo se impuso en la categoría Open de la tercera carrera vertical al emblemático edificio, sino que logró igualar el récord absoluto que el año pasado estableció Diego Nogueira. "No me lo esperaba porque era la primera vez que participaba", confesó un Roces todavía falto de aire, pero recompensado por las mejores vistas de la capital.

La gesta de Roces tuvo réplica femenina y también con ADN de Siero. Ana Ordiales, ovetense de nacimiento pero también afincada en la Pola, fue la más rápida entre las mujeres al completar la ascensión en 112 segundos. La historia de Ordiales es la de una reinvención: geóloga de formación con pasado en la minería andaluza, ahora vuelca sus esfuerzos en opositar para ser bombera. Su entrenamiento, "a base de muchas escaleras en el Tartiere y algo en Avilés", dio sus frutos en el coloso de la calle Pelayo antes de calzarse de nuevo las zapatillas para correr la prueba popular de 5 kilómetros.

El rugido de los equipos de intervención

La prueba, integrada en el VI Memorial Eloy Palacio, congregó a 120 participantes divididos a partes iguales entre la categoría Open y la de profesionales. En esta última, el esfuerzo adquiere tintes épicos: los bomberos deben trepar por el corazón del edificio cargando con casi 20 kilos de equipo de intervención.

Los ganadores. / LNE

El más veloz bajo el casco fue el avilesino Diego Nogueira, Bombero de Asturias, que detuvo el crono en 116 segundos. Nogueira, que el año pasado ganó en la categoría Open, demostró su fortaleza en el salto a la modalidad profesional, superando por apenas un segundo a Jesús Cano y por dos a Andrés Menéndez, ambos efectivos del cuerpo de Oviedo que firmaron una actuación sobresaliente.

A pesar de su victoria, el joven Pablo Roces quiso quitarse méritos frente a los profesionales del fuego: "Tiene mucho más mérito lo que hacen los bomberos con todo ese peso encima", señaló con humildad el estudiante, habituado a los trails de montaña pero neófito en el arte de "quemar" cuádriceps en vertical.

Una década sin Eloy Palacio

Más allá de lo deportivo, la jornada estuvo cargada de una emotividad especial. Esta edición se enmarcha en los diez años del fatídico incendio de la calle Uría, aquel 7 de abril de 2016 en el que el bombero Eloy Palacio perdió la vida en acto de servicio. El memorial que lleva su nombre alcanzó su sexta edición consolidado como una cita ineludible que atrajo a más de 500 participantes de diversas comunidades autónomas.

La carrera vertical, creada hace tres años como un reto singular dentro de los homenajes, volvió a servir de altavoz para el compañerismo del cuerpo y para mantener viva la memoria de Palacio en el corazón de una ciudad que, por un día, mira hacia arriba no solo para ver sus rascacielos, sino para recordar a sus héroes.

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La actividad no se detuvo en las alturas; tras el esfuerzo en La Jirafa, la marea de corredores tomó el centro de la ciudad con salida en el Teatro Campoamor para una carrera popular a la que siguió una competición de habilidades de bomberos llegados de distintos puntos del país que cerró un círculo de deporte y recuerdo que ya es patrimonio de Oviedo.