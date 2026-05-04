La Alfonso X inaugura la oficina de Oviedo encargada de llenar de estudiantes el Calatrava

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) dio este lunes un paso más en su implantación en Asturias con la apertura oficial de un nuevo punto de información y atención dirigido a estudiantes, futuros alumnos y sus familias en pleno centro de Oviedo. La oficina, ubicada en el número 10 de la calle Campoamor, nace con el objetivo de ofrecer asesoramiento personalizado sobre la oferta académica, los procesos de admisión y las ventajas de formar parte de la comunidad universitaria. El objetivo último: llenar de estudiantes el centro adscrito del Calatrava.

El nuevo espacio funcionará de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 18.30 horas, y pretende convertirse en una referencia para quienes quieran conocer de primera mano el proyecto académico con el que la institución desembarca en el Principado.

La apertura de esta sede se produce en plena cuenta atrás para el inicio de la actividad académica del Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias, previsto para el curso 2026/27. El nuevo campus arrancará con los grados de Medicina y Enfermería, dos titulaciones que ya han despertado interés entre estudiantes no solo de Asturias, sino también de otras comunidades del norte de España e incluso de Madrid.

La universidad prevé incorporar 240 estudiantes en esta primera promoción —120 plazas por cada grado—, según las previsiones iniciales de la institución. La implantación será progresiva y, en una segunda fase, se sumarán nuevas titulaciones como Farmacia y Odontología, además de varios programas de posgrado vinculados al ámbito sanitario.

La llegada de UAX a Oviedo supone además una de las principales inversiones privadas recientes en educación superior en Asturias. El proyecto contempla una inversión global estimada en 40 millones de euros y la creación de alrededor de 250 empleos directos, además del impacto indirecto asociado a servicios, alojamiento y actividad económica.

Las futuras instalaciones académicas estarán ubicadas en el complejo del Calatrava, donde continúan las obras de adecuación de una de las plantas del antiguo centro comercial para su transformación en dependencias universitarias. La universidad ocupará cerca de 14.000 metros cuadrados y calcula alcanzar, a pleno rendimiento, unos 3.000 estudiantes en un horizonte de cinco años.

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Con más de tres décadas de trayectoria en educación superior, la Universidad Alfonso X el Sabio refuerza así su apuesta por Asturias y busca responder a la creciente demanda de formación sanitaria tanto en el Principado como en el conjunto de la zona norte del país.