La Coordinadora Ecoloxista critica que el Principado autorice construir parques de baterías en Oviedo a menos de 150 metros de viviendas

La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies denunció este lunes la autorización, por parte del Principado de Asturias, de construir un parque de baterías en suelo no urbanizable en la zona de Los Arenales (Oviedo), pese a las numerosas alegaciones vecinales presentadas en contra. La decisión de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha causado sorpresa y rechazo entre colectivos sociales y residentes del entorno.

En total, se registraron más de 350 alegaciones de vecinos de Los Arenales, La Manjoya, Covadonga, Fitoria o San Lázaro, entre otros núcleos, que alertan de la proximidad de hasta 93 contenedores de baterías a menos de 150 metros de viviendas, explotaciones ganaderas y un geriátrico. Además, advierten de que en la zona se proyectan hasta cinco instalaciones similares, lo que incrementaría el impacto global.

Las críticas subrayan que el proyecto incumple los criterios urbanísticos fijados en 2024 por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), que establecen distancias mínimas de 1.000 metros a núcleos rurales y 500 metros a explotaciones ganaderas. A pesar de ello, el Ejecutivo autonómico ha continuado con la tramitación de estas infraestructuras.

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Los opositores advierten también de los posibles riesgos para la salud y la seguridad, como la contaminación electromagnética, el aumento del riesgo de cáncer, así como peligros asociados a incendios, explosiones o fugas térmicas. Asimismo, critican el fraccionamiento de proyectos por parte del mismo promotor, lo que permite su tramitación por separado y, a su juicio, diluye el impacto real de unas instalaciones que consideran inadecuadas para el entorno rural.