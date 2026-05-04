La escuelina de Las Regueras, lista para abrir

Las Regueras abrirá su escuelina, La Piedriquina, antes de que finalice este curso. A falta de algún remate la reforma del antiguo centro educativo de Biedes está prácticamente terminada, parte del personal ya está contratado y ya se ha instalado mobiliario.

Las familias de los alumnos inscritos ya han recibido la llamada para informarles de que la apertura está próxima. La escuelina, la primera del concejo, «supondrá un apoyo para la conciliación y permitirá que la gente joven se pueda instalar en la zona», aseguró la alcaldesa, Maribel Méndez. Es un servicio «muy necesario», apuntó.

El edificio ya funcionó como centro educativo pero llevaba años en desuso. El Ayuntamiento impulsó su rehabilitación, con la financiación de la Consejería de Educación, que aportó 90.000 euros, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y del Ayuntamiento, que destinó 66.000 euros.

La escuelina «tendrá las últimas tecnologías», dijo la regidora. Dispone de suelo radiante y calefacción de biomasa, añadió. Este equipamiento formaba parte de la primera fase prevista por la Consejería de Educación.

Su puesta en marcha se retrasó al tener que convocar el Ayuntamiento tres concursos para la adjudicación de la reforma. En los dos anteriores no había presentado oferta ninguna empresa. En el último, solo concurrió una.

Se pusieron en marcha hasta tres procesos de matrícula, en alguno de los cuales llegaron a estar ocupadas las doce plazas que se ofertan. Se prevé que en este curso acuden siete niños.

La escuelina La Piedriquina, impulsada por el Principado, dispondrá de 120 metros cuadrados en el interior, a lo que se une una zona exterior para juegos. En el edificio se habilitó una sala de reuniones y una sala polivalente junto a otros espacios.

La escuelina de Oviedo

En la primera fase de la red autonómica que impulsa el Principado se incluía también la primera escuelina que se puso en marcha en Oviedo, Carbayoninos, que tiene dos sedes. Una de ellas está en las Escuelas Blancas de San Lázaro y la otra en el colegio Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas.

En Las Regueras fue el Ayuntamiento el que se hizo cargo de la contratación mientras que en Oviedo fue el Principado el que adjudicó la obra. En este último concejo están pendientes de abrir otras tres escuelinas. Estarán ubicadas en los colegios Gesta, Pablo Miaja y El Villar de Trubia. La puesta en funcionamiento de los tres estaba prevista para el pasado curso.