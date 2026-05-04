Motín "salvaje" en un centro de menores de Oviedo: "Cualquier día va a pasar algo muy grave"

Episodio de extrema tensión en el centro de menores de Sograndio, en Oviedo. La plantilla denuncia que el pasado viernes por la tarde se produjo un motín de especial gravedad que obligó a solicitar la intervención de la Guardia Civil hasta en dos ocasiones para controlar una revuelta protagonizada por decenas de internos. Los trabajadores aseguran que el altercado volvió a poner de manifiesto la falta de medios humanos y materiales con la que, afirman, conviven a diario. "Cualquier día va a pasar algo muy grave", alertan los empleados, "agotados de pelear contra la escasez de vigilantes".

Según relatan empleados del equipamiento, todo comenzó alrededor de las 18.30 horas, cuando se registró una pelea entre varios menores en uno de los pisos del centro. La situación fue escalando rápidamente hasta desembocar en un enfrentamiento generalizado con el personal de seguridad y educativo. Durante el incidente, una educadora habría resultado agredida tras recibir un golpe con un palo, mientras que también se produjo otra agresión a un trabajador. “En el patio principal se tiraron todos contra los vigilantes. Hubo un vigilante en el suelo recibiendo patadas”, relata uno de los empleados consultados, que describe la escena como “un motín salvaje”, aunque admite que por suerte no hubo que lamentar ninguna lesión grave.

Los internos también causaron daños materiales en la zona de aislamiento. Según las mismas fuentes, rompieron una puerta a golpes e intentaron seguir golpeando otras dependencias del módulo. Ante la gravedad de los hechos, el centro reclamó apoyo de la Guardia Civil en dos ocasiones a lo largo de la tarde. Hasta Sograndio se desplazaron, siempre según fuentes de la plantilla, cerca de 40 agentes para contener la situación y restablecer el orden. No es la primera intervención multitudinaria en el recinto, ya que los trabajadores recuerdan otro episodio similar ocurrido el pasado febrero.

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La plantilla carga además contra la gestión interna del centro y denuncia carencias estructurales. “Debería haber tres refuerzos por turno y muchas veces solo hay uno. Cada piso necesita un vigilante y no se cubren todos los puestos”, lamentan. También critican la falta de respuesta de la dirección y de la empresa adjudicataria del servicio de seguridad.