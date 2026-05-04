Oviedo acoge la séptima Carrera Solidaria por la Diversidad Funcional con el objetivo de batir récords

La solidaridad volverá a tomar las calles de Oviedo el próximo 17 de mayo con la celebración de la séptima Carrera Solidaria por la Diversidad Funcional, una cita ya consolidada en el calendario local que fue presentada este lunes en la sala de prensa del Ayuntamiento. La prueba, que se desarrollará en el barrio de La Florida, arrancará a las 12.00 horas y ofrecerá un recorrido de cinco kilómetros pensado para todos los públicos.

Lejos del enfoque competitivo, la iniciativa apuesta por un formato abierto y participativo en el que tienen cabida corredores, familias, menores y personas con diversidad funcional. La organización insiste en su carácter inclusivo: se puede completar el trayecto caminando, acompañado de mascotas o incluso con patinetes y bicicletas, en un ambiente lúdico que prioriza la convivencia sobre el cronómetro.

El evento mantiene además su vertiente solidaria, ya que la recaudación se destinará íntegramente a financiar terapias para menores a través de la fundación "Mia o que hago". En la pasada edición se superaron los 1.200 inscritos y el objetivo para este año es rebasar esa cifra, apoyándose también en actividades complementarias como animación infantil, pintacaras y sorteos al término de la jornada.

Durante la presentación, la concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco, puso en valor la trayectoria de la cita y su impacto en la ciudad. "Un año más combina solidaridad, compromiso y deporte", afirmó, antes de subrayar que "el objetivo principal es seguir avanzando en la inclusión de las personas con diversidad funcional". La edil destacó también la implicación del tejido social y empresarial que respalda la prueba.

Desde Integra Centros Especiales de Empleo, Natalia Bengotxea Lorenzo incidió en la importancia del deporte como herramienta de integración. "Somos firmes defensores de participar en esta carrera porque el deporte es fundamental para la inclusión social y la participación", señaló. En su intervención, remarcó además el valor añadido de la iniciativa: "No solo estamos promoviendo la actividad física, sino que damos visibilidad a las personas con diversidad funcional y fomentamos la solidaridad. Cada inscripción suma y cada paso cuenta para mejorar la calidad de vida de los menores".

Por su parte, el organizador de la prueba, Ángel Fernández, detalló el funcionamiento de la carrera y su evolución en los últimos años. "No es una competición, es una carrera familiar para que la gente disfrute y comparta", explicó, recordando que el formato permite la participación de todo tipo de públicos. Asimismo, insistió en el destino de los fondos: "Todo lo que se recauda va íntegramente a la fundación para ayudar a familias con niños que necesitan terapias, que en muchos casos suponen un coste muy elevado".

Noticias relacionadas

Fernández también avanzó que la jornada contará con la colaboración de diferentes entidades y cuerpos de seguridad, así como con una zona final de actividades para los participantes. "Queremos que sea un día festivo, en el que además de colaborar con una buena causa, la gente lo pase bien", apuntó.