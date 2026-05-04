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Oviedo se convierte en el epicentro de las principales empresas tecnológicas: vuelve el foro Asturias Digital al Calatrava

El Palacio de Exposiciones y Congresos acoge la quinta edición del Foro Asturias Digital, una jornada clave para conocer de primera mano las últimas tendencias en innovación, transformación digital y soluciones tecnológicas aplicadas al tejido empresarial de la región

Público en una de las ponencias celebradas en una edición anterior

Público en una de las ponencias celebradas en una edición anterior / MARTA MARTIN HERES

L. L.

El Palacio de Congresos de Oviedo acogerá este miércoles, 6 de mayo, la quinta edición del Foro Asturias Digital, una cita que se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro para empresas, instituciones y profesionales del ámbito tecnológico en la región. Organizado por la Oficina Acelera Pyme del COIIAS (Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Asturias) y con la colaboración de entidades públicas y privadas, el evento promete ser una jornada clave para conocer de primera mano las últimas tendencias en innovación, transformación digital y soluciones tecnológicas aplicadas al tejido empresarial asturiano.

Desde su creación, el Foro Asturias Digital ha tenido como objetivo impulsar la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, facilitar la conexión con habilitadores tecnológicos y visibilizar casos de éxito en el ámbito de la transformación digital. En esta quinta edición, el evento da un paso más allá, ampliando su formato y reforzando su apuesta por la innovación con un programa más ambicioso que nunca.

Programa que combina conocimiento, práctica e inspiración

El programa del Foro se inicia con la ponencia principal "Inteligencia Artificial, un superpoder real para tu negocio", de la mano de Miguel Ángel Durán (@Midudev), divulgador de contenido en programación, con casi 700.000 seguidores en Youtube.

Seguidamente, la mesa redonda, moderada por Cristina Tuero, Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Izertis, bajo el nombre "Manual de supervivencia: empresas ante un mundo impredecible", contará con la participación de Juan Luis Carús, Director de Innovación de TSK, Yerai Fernández, Coordinador de I+D+i de Windar y Ricardo Rodríguez, Director General de Asturfeito, que compartirán sus experiencias y visión, explicando los retos a los que se enfrentan las empresas en el contexto actual de incertidumbre.

A continuación, habrá dos demostraciones en el escenario de la Sala Expo: "Robótica Industrial", de la mano de Pedro Javier Sáez, Director de TD, IA y Sistemas Ciberfísicos de Idonial y "Drones Industriales", a cargo de Luis Santiago, CTO en Iberastur Ingeniería.

Asistentes al foro en una edición anterior

Asistentes al foro en una edición anterior / MARTA MARTIN HERES

Destacan, en la parte final, la intervención de Adrián Nicieza (@Edrian.exe), divulgador Tech asturiano con su ponencia "Obsolescencia Artificial" y la intervención de CTIC Centro Tecnológico con su charla "Tecnologías cuánticas: rompiendo las reglas del juego".

Showroom con soluciones reales para empresas reales

Uno de los espacios más dinámicos del Foro será el showroom, donde diferentes proveedores de tecnología y habilitadores digitales expondrán sus soluciones y servicios para que los asistentes puedan conocer de cerca cómo estas innovaciones pueden mejorar la eficiencia, la competitividad y la sostenibilidad de las empresas.

Este espacio también facilita el networking, al permitir que empresarios, emprendedores, técnicos y consultores puedan establecer contactos, intercambiar ideas y explorar posibles colaboraciones. En definitiva, un entorno vivo donde la digitalización deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una realidad concreta y accesible.

Apuesta por una digitalización inclusiva y territorial

Una de las señas de identidad del Foro es precisamente su vocación inclusiva, que busca acercar la transformación digital a todos los rincones de la región y a todo tipo de organizaciones. La Oficina Acelera Pyme del COIIAS, impulsora del foro, juega un papel fundamental como nodo de referencia para acompañar a las pymes asturianas en su proceso de transformación.

Con el lema "Asturias ya está construyendo el futuro", el Foro Asturias Digital 2026 invita a todos los actores del ecosistema regional a mirar al futuro con ambición, pragmatismo y colaboración. En un contexto en el que la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, eventos como este se convierten en espacios estratégicos para detectar oportunidades, resolver dudas y conectar con quienes ya están liderando el cambio.

La asistencia al foro es gratuita, pero requiere inscripción previa a través de la web oficial del evento: www.oapasturias.es/foro-asturias-digital-2026, donde también se puede consultar el programa completo y acceder al enlace de inscripción.

Las Oficinas Acelera Pyme, puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan en su convocatoria 2025 con un importe de ayuda concedida de más de 29 millones de euros para impulsar la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores. El importe de la ayuda máxima es del 80% del presupuesto subvencionable y está financiada por la Unión Europea, Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 21-27.

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