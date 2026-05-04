Oviedo se convierte en el epicentro de las principales empresas tecnológicas: vuelve el foro Asturias Digital al Calatrava
El Palacio de Exposiciones y Congresos acoge la quinta edición del Foro Asturias Digital, una jornada clave para conocer de primera mano las últimas tendencias en innovación, transformación digital y soluciones tecnológicas aplicadas al tejido empresarial de la región
L. L.
El Palacio de Congresos de Oviedo acogerá este miércoles, 6 de mayo, la quinta edición del Foro Asturias Digital, una cita que se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro para empresas, instituciones y profesionales del ámbito tecnológico en la región. Organizado por la Oficina Acelera Pyme del COIIAS (Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Asturias) y con la colaboración de entidades públicas y privadas, el evento promete ser una jornada clave para conocer de primera mano las últimas tendencias en innovación, transformación digital y soluciones tecnológicas aplicadas al tejido empresarial asturiano.
Desde su creación, el Foro Asturias Digital ha tenido como objetivo impulsar la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, facilitar la conexión con habilitadores tecnológicos y visibilizar casos de éxito en el ámbito de la transformación digital. En esta quinta edición, el evento da un paso más allá, ampliando su formato y reforzando su apuesta por la innovación con un programa más ambicioso que nunca.
Programa que combina conocimiento, práctica e inspiración
El programa del Foro se inicia con la ponencia principal "Inteligencia Artificial, un superpoder real para tu negocio", de la mano de Miguel Ángel Durán (@Midudev), divulgador de contenido en programación, con casi 700.000 seguidores en Youtube.
Seguidamente, la mesa redonda, moderada por Cristina Tuero, Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Izertis, bajo el nombre "Manual de supervivencia: empresas ante un mundo impredecible", contará con la participación de Juan Luis Carús, Director de Innovación de TSK, Yerai Fernández, Coordinador de I+D+i de Windar y Ricardo Rodríguez, Director General de Asturfeito, que compartirán sus experiencias y visión, explicando los retos a los que se enfrentan las empresas en el contexto actual de incertidumbre.
A continuación, habrá dos demostraciones en el escenario de la Sala Expo: "Robótica Industrial", de la mano de Pedro Javier Sáez, Director de TD, IA y Sistemas Ciberfísicos de Idonial y "Drones Industriales", a cargo de Luis Santiago, CTO en Iberastur Ingeniería.
Destacan, en la parte final, la intervención de Adrián Nicieza (@Edrian.exe), divulgador Tech asturiano con su ponencia "Obsolescencia Artificial" y la intervención de CTIC Centro Tecnológico con su charla "Tecnologías cuánticas: rompiendo las reglas del juego".
Showroom con soluciones reales para empresas reales
Uno de los espacios más dinámicos del Foro será el showroom, donde diferentes proveedores de tecnología y habilitadores digitales expondrán sus soluciones y servicios para que los asistentes puedan conocer de cerca cómo estas innovaciones pueden mejorar la eficiencia, la competitividad y la sostenibilidad de las empresas.
Este espacio también facilita el networking, al permitir que empresarios, emprendedores, técnicos y consultores puedan establecer contactos, intercambiar ideas y explorar posibles colaboraciones. En definitiva, un entorno vivo donde la digitalización deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una realidad concreta y accesible.
Apuesta por una digitalización inclusiva y territorial
Una de las señas de identidad del Foro es precisamente su vocación inclusiva, que busca acercar la transformación digital a todos los rincones de la región y a todo tipo de organizaciones. La Oficina Acelera Pyme del COIIAS, impulsora del foro, juega un papel fundamental como nodo de referencia para acompañar a las pymes asturianas en su proceso de transformación.
Con el lema "Asturias ya está construyendo el futuro", el Foro Asturias Digital 2026 invita a todos los actores del ecosistema regional a mirar al futuro con ambición, pragmatismo y colaboración. En un contexto en el que la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, eventos como este se convierten en espacios estratégicos para detectar oportunidades, resolver dudas y conectar con quienes ya están liderando el cambio.
La asistencia al foro es gratuita, pero requiere inscripción previa a través de la web oficial del evento: www.oapasturias.es/foro-asturias-digital-2026, donde también se puede consultar el programa completo y acceder al enlace de inscripción.
Las Oficinas Acelera Pyme, puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan en su convocatoria 2025 con un importe de ayuda concedida de más de 29 millones de euros para impulsar la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores. El importe de la ayuda máxima es del 80% del presupuesto subvencionable y está financiada por la Unión Europea, Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 21-27.
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