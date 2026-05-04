Oviedo estrena "Ofelia": así será la renovada Feria del Libro con 60 autores confirmados y una programación para todos los públicos

El Ayuntamiento de Oviedo presentó este lunes en la sala de prensa municipal "Ofelia", la nueva etapa de la Feria del Libro de la ciudad, que se celebrará del 7 al 10 de mayo en el Campo San Francisco. La cita llega completamente renovada, con 60 autores confirmados, una nueva organización a cargo de la Red de Bibliotecas Públicas y la Concejalía de Educación, y una programación ambiciosa que combina figuras consagradas con talentos emergentes.

Uno de los ejes principales de esta edición será el reconocimiento a la literatura asturiana, con dos momentos especialmente destacados: el homenaje a Xuan Bello, figura clave de las letras asturianas recientemente fallecido, y la conmemoración del 30 aniversario de la muerte de Dolores Medio.

El cartel reunirá a nombres destacados como Bernardo Atxaga, Gustavo Martín Garzo o Espido Freire, junto a autores emergentes y voces jóvenes que "están renovando el panorama literario". También habrá presencia internacional, en línea con la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, y un fuerte protagonismo de autores asturianos y editoriales locales.

La coordinadora de Bibliotecas de Oviedo, Chelo Veiga, subrayó durante la presentación que la feria está pensada para llegar a todos los públicos y explicó que el objetivo es construir una programación diversa y accesible. "Queremos que haya actividades y autores para todas las edades, desde cuentacuentos y talleres juveniles hasta encuentros con grandes nombres de la literatura", señaló. Además, detalló que el programa incluirá mesas redondas, presentaciones cruzadas entre autores, rutas literarias y talleres, así como actividades novedosas como paseos literarios vinculados a obras y autores.

Entre las novedades también destaca la creación de un premio de los libreros al mejor libro editado, así como la ampliación de la participación a librerías y editoriales de toda la ciudad, con el objetivo de construir una feria más representativa y abierta.

Por su parte, la concejala delegada de Educación, Lourdes García, puso el acento en el significado del cambio: "Presentar una feria de libros siempre es una alegría, pero hoy entramos en algo distinto. Es un cambio que nace del cariño profundo a nuestra ciudad y a su historia". La edil defendió el nuevo nombre como una declaración de intenciones: "Queríamos un nombre con alma, con fuerza y con la sensibilidad que solo tienen los grandes personajes".

García también destacó el traslado al Paseo del Bombé, donde se ubicarán las casetas, como una apuesta por acercar la literatura a la ciudadanía: "Queremos que el olor a papel nuevo se mezcle con el aroma de los castaños, que las familias paseen entre libros en un espacio que forma parte de la memoria colectiva de Oviedo".

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El recinto se completará con el edificio de La Granja como centro neurálgico de la programación y una carpa adicional en el Paseo de la Herradura, configurando un espacio abierto y plenamente integrado en el corazón verde de la ciudad.