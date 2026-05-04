Oviedo ya tiene fecha para estrenar el nuevo mapa de TUA: nuevos trazados, frecuencias y paradas

El nuevo mapa de los Transportes Urbanos de Asturias (TUA) se pondrá en marcha en enero. El Ayuntamiento ultima el diseño con los nuevos recorridos en los que se atenderán todas las demandas de los carbayones. El segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, mantiene continuas reuniones con los líderes vecinales porque son los residentes de cada barrio quienes mejor conocen las necesidades que hay calle a calle. «La revisión es en profundidad y se atenderán todas las peticiones». El último cambio de los trayectos se produjo hace doce años, con la puesta en funcionamiento del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en La Cadellada. La ciudad ha cambiado mucho desde entonces. Los récords de población se suceden —el último dato publicado es el 1 de abril, cuando Oviedo tenía 227.774 habitantes— y el crecimiento de barrios como La Corredoria, Las Campas, La Florida o Montecerrao es importante. De igual forma, se fomenta cada vez más el uso del servicio público para reducir el número de emisiones contaminantes a la atmósfera.

Las necesidades de cambio han sacado a los vecinos a la calle en varias ocasiones. Por ejemplo, los residentes de Colloto piden una conexión directa con el HUCA y los de la zona rural solicitan paradas en Santo Medero, Ayones y Llagú. También han mostrado sus quejas en los últimos meses los residentes de la zona oeste ante el gran volumen de viajeros que soporta la línea E. «En este diseño hemos analizado uno a uno los recorridos para detectar los problemas que hay para mejorar. Hemos rehecho determinados proyectos, analizamos el incremento de algún autobús para reforzar las líneas más saturadas y nuestra intención es terminar esta fase en el plazo de un mes», detalla Cuesta.

En definitiva, el nuevo mapa de TUA inaugurará «trazados, frecuencias y paradas». Es por ello que hay que modificar el contrato con la empresa concesionaria. Un trámite administrativo que llevará semanas y el Ayuntamiento no quiere perder el tiempo. El equipo de gobierno liderado por Alfredo Canteli aprovechará este momento para realizar todas las obras necesarias. En algunos casos, la mejora será para cambiar de sitio la parada. En otros, abrir nuevos caminos para que pasen los autocares de la zona rural. Es en los pueblos donde el Ayuntamiento detecta uno de los problemas más graves. Alguna de las líneas tiene escasos pasajeros y el gobierno estudia la puesta en marcha del transporte a demanda. «Nuestro compromiso es dar servicio a todos los ciudadanos vivan donde vivan, pero no tiene sentido que una línea lleve un viajero».

Otro de los grandes cambios que vivirá el servicio el año que viene es su electrificación porque los 69 autobuses serán de cero emisiones. Estos autocares tienen mayor altura, una situación que obligó a desmontar la portada de piedra de acceso al Hospital Monte Naranco. De esta forma, se podrán seguir dando servicio al centro sanitario y al Instituto Fernández-Vega.

1,20 euros

Oviedo se sumó hace doce años al Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) y el precio de un billete ha permanecido invariable desde entonces. Cuesta 1,20 euros, treinta céntimos más barato que el de Gijón. También cuesta menos que el de Avilés, con un coste de 1,40 euros. Además, las líneas marcaron el año pasado récord absoluto de viajeros. Hubo 16,28 millones de pasajeros. Las líneas que unen el campus de El Cristo con Siero son las más demandadas, siendo el recorrido C —conecta Facultades con Lugones— el más saturado, sobrepasando los 4,3 millones de usuarios. Le sigue el H —desde la calle Serrano hasta Parque Principado— con poco más de 3,1 millones de usuarios.

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Buena parte de estos buenos datos se debe al bono menor. Esta medida, puesta en marcha en septiembre de 2023, extiende la gratuidad de los autobuses hasta los jóvenes de 17 años, acercando de esta manera el transporte público a las nuevas generaciones.