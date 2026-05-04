Oviedo renueva el convenio con la Asociación de Apicultores de Asturias

El Ayuntamiento de Oviedo renovó este lunes el convenio con la Asociación de Apicultores de Asturias para desarrollar varios programas educativos en el municipio. El acuerdo, impulsado a través de la Concejalía de Educación, permitirá mantener las actividades del Aula de Apicultura, orientadas a divulgar entre los escolares la importancia de las abejas y de su función polinizadora.

El convenio fue suscrito por el concejal de Seguridad Ciudadana y Educación, José Ramón Prado, y por el presidente de la Asociación de Apicultores de Asturias, Belarmino Álvarez. La iniciativa se dirige principalmente al alumnado de los colegios, aunque también incluye acciones destinadas a acercar estos contenidos a los adultos. Entre las actividades previstas figura la visita al apiario situado en la zona de Cuyences, donde los participantes pueden conocer de forma directa el trabajo vinculado a la apicultura y el papel de las abejas en el mantenimiento del equilibrio ambiental.

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El programa también trata de promover el consumo de productos procedentes de la colmena entre los más pequeños y la población adulta. Con esta renovación, el Ayuntamiento da continuidad a una línea educativa centrada en la sensibilización ambiental y en el conocimiento de la actividad apícola en Asturias.