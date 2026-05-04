Piden seis años de cárcel para un acusado de agredir sexualmente a una amiga que se quedó dormida tras salir de copas en Oviedo

La Fiscalía del Principado de Asturias reclama una condena de seis años de prisión para un hombre acusado de aprovechar que una amiga estaba dormida y bajo los efectos del alcohol para agredirla sexualmente en su vivienda de Oviedo. El juicio se celebró este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, en Oviedo, y quedó visto para sentencia, por lo que ahora será el tribunal quien decida si considera probados los hechos y dicta condena o absolución.

Según sostiene el Ministerio Público, los hechos se remontan al 10 de julio de 2020. El acusado y la denunciante, que mantenían una relación de amistad desde hacía años, habían quedado para ayudarse en una cuestión relacionada con sus respectivos trabajos. Tras pasar parte del día en una oficina de Oviedo, ambos se trasladaron a la casa del investigado, también en la capital asturiana. Como ya era tarde y la mujer reside en otra ciudad, acordaron que ella se quedara a dormir allí esa noche, cada uno en habitaciones separadas. Después de cenar, ambos salieron a tomar algo. De regreso a la vivienda, ya de madrugada, la mujer presentaba un importante estado de embriaguez debido al alcohol consumido y se quedó dormida en uno de los dormitorios.

La acusación sostiene que el hombre aprovechó esa situación de vulnerabilidad para mantener relaciones sexuales sin consentimiento. Según el escrito fiscal, la mujer se despertó a la mañana siguiente con dolor y sangrado, circunstancias que la llevaron posteriormente a denunciar lo ocurrido. Por su parte, la Fiscalía también subraya que la denunciante sufrió secuelas psicológicas derivadas de estos hechos.

Por todo ello, considera que el acusado cometió un delito contra la libertad sexual —lo que, en términos prácticos, implica mantener relaciones o realizar actos sexuales sin consentimiento aprovechando que la otra persona no puede decidir o defenderse—.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público pide que, una vez cumplida la condena, el procesado permanezca ocho años bajo control judicial. También solicita que durante ese tiempo tenga prohibido acercarse a menos de 500 metros de la denunciante, de su domicilio, su lugar de trabajo o cualquier sitio que frecuente, así como contactar con ella por cualquier vía.

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La acusación reclama igualmente que el acusado indemnice a la mujer con 9.000 euros por los daños sufridos.