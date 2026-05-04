«Ponerse en la piel» de las personas ciegas: el Grupo Social ONCE organiza una exposición en Trascorrales

Una alarma indicadora del nivel de líquidos que alerta cuando superan el límite de una taza o unas plantillas para colocar encima de los botones de las vitrocerámicas son dos de los artículos destinados a las personas con discapacidad visual que se muestran en Trascorrales, en la exposición organizada dentro de la Semana del Grupo Social ONCE. Oviedo fue elegida este año para acoger las actividades que cada año visitan una ciudad española y que tienen como objetivo acercar a la ciudadanía a la realidad de las personas con discapacidad visual.

«Animamos a los vecinos a venir a Trascorrales a ponerse en la piel de una persona ciega y descubrir todos los materiales, el braille, el relieve, las texturas... y a ponerse un antifaz y realizar un recorrido», aseguró Marta Malgor, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Asturias. En esta exposición, que se puede visitar hasta el jueves, se enseña la labor social de la ONCE.

La tecnología «ha avanzado muy rápido desde 2020», aseguró Mar Collar, técnica de rehabilitación de la ONCE, que muestra varios artículos diseñados para personas con discapacidad visual. En la mesa tiene básculas con voz, pinzas que emparejan calcetines, etiquetas en braille para las prendas o lupas electrónicas.

Habla Mar Collar también de una aplicación que permite escanear códigos a larga distancia con la cámara del móvil. «Hay muchas empresas que están incorporando estos códigos», dijo. En la exposición instalada en el Espacio Trascorrales se muestra también un ábaco.

«Se empieza a enumerar de la derecha a la izquierda», comentó Pablo Santos, maestro de la ONCE que acude a los centros educativos, ante varios materiales didácticos. A los visitantes les habla del braille, sistema de lectura y escritura táctil diseñado para personas ciegas o con deficiencia visual grave, y les muestra una máquina de escribir con ese código.

La exposición del Grupo Social ONCE fue visitada por la concejala de Políticas Sociales, María Velasco, que destacó la importancia de esta muestra que «permite que los vecinos se pongan en el lugar de las personas que tienen problemas visuales». Desde hace varios años, añadió, el Ayuntamiento está «trabajando conjuntamente con el grupo social ONCE» para desarrollar determinadas actuaciones en Oviedo. Actualmente se están ejecutando obras de mejora de la accesibilidad en aceras y se pretende emprenden actuaciones en equipamientos culturales.

En Trascorrales se ha programado también para hoy, a las seis de la tarde, un taller de iniciación al braille. Desde hoy hasta el jueves por las mañanas habrá visitas de centros educativos y por la tarde, de 16.30 a 19.00 horas, habrá entrada libre.

Enmarcada en la Semana del Grupo Social ONCE, el salón de actos de la Biblioteca Pérez de Ayala acogerá el jueves, a las 19.00 horas, la actuación de la asociación cultural de personas ciegas y con discapacidad visual «Grupo La Esfera», dirigida por Etelvino Vázquez. Representarán la obra «El retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte», de Ramón del Valle Inclán.