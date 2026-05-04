Precio especial: excursión a Astorga, León y Castrillo de los Polvazares por menos de 50 euros saliendo desde Oviedo

Ninguna fecha es mala para visitar León. Y menos cuando el precio de una de las excursiones más demandadas desde Asturias baja de precio. Olvidarse del coche o incluso del tren es posible si se contrata el viaje con una agencia como Buendía que ahora ofrece una excursión a León, Astorga y Castrilló de os Polvazares saliendo desde Oviedo y a la que se puede acceder ahora por menos de 50 euros por persona.

La duración de la excursión es de 10 horas y media con un nivel de actividad bastante sencillo (no requiere esfuerzo físico). La excursión incluye, evidentemente, transporte en autobús privado, servicio de atención al viajero de forma telefónica todo el año así como recomendaciones de restaurantes y negocios locales “para disfrutar de la forma más auténtica”. Si te interesa la excursión puedes acceder a este precio especial pinchando en este enlace.

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La salida se hace desde Oviedo (en la calle Uría 58 en las oficinas de Buendía). Lo primero que se visita será la población de Castrillo de los Polvazares. En total serán 30 minutos de paseo antes de poner rumbo a Astorga en donde también se disfrutará de tiempo libre. Lo último que se visitará es León paseando por los lugares más emblemáticos de la ciudad.