El programa de conciliación en verano de Oviedo bate récords con 12.100 plazas: estos son los datos
Ocho centros educativos del concejo abrirán del 22 de junio al 4 de septiembre
El programa de apertura de colegios en verano para favorecer la conciliación a las familias que impulsa el Ayuntamiento de Oviedo ofrece este año 12.100 plazas, la mayor oferta desde que se puso en marcha. La iniciativa que organiza la concejalía de Educación, dirigida por Lourdes García, se desarrollará en ocho centros educativos del municipio en horario de mañana y tarde y a lo largo de todo el verano.
Los ocho centros educativos incluidos en el programa son Buenavista II, Carmen Ruiz-Tilve (La Corredoria), La Ería, Pablo Miaja (General Elorza), Parque Infantil (Ciudad Naranco), Fozaneldi, José Luis Capitán (Colloto) y Veneranda Manzano (San Lázaro). Todos ellos albergarán el programa de conciliación durante once semanas.
El plazo de inscripción comenzará el martes 5 de mayo a las 10.00 h y se cerrará el 19 de mayo a las 14.00 horas. Los servicios que se pueden solicitar incluyen desayuno (desde las 7.30 horas) y comedor (hasta las 16.30).
Horario de mañana y tarde
Este programa está destinado a escolares del segundo ciclo de Educación Infantil, de 3 a 5 años, y de Primaria, de 6 a 12 años. El colegio Veneranda Manzano tiene 40 plazas, todas ellas reservadas para alumnos con necesidades educativas especiales de esas dos etapas educativas, de EBO 2 (13 a 17 años) y TVA (18 a 21 años), de los colegios de Educación Especial, con cualquier modalidad de gestión, ubicados en el concejo.Se destina a alumnos que estén matriculados en un centro escolar de Oviedo o empadronados en el concejo.
Los centros que ofertan un mayor número de plazas son los de La Ería y Carmen Ruiz-Tilve, con 225, y son los únicos que tienen también horario de tarde. Todos los colegios abrirán por las mañanas, de 9.00 a 14.00 horas. El programa comenzará el 22 de junio y concluirá el 4 de septiembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alarma en Oviedo: el Ministerio del Interior pide ayuda para encontrar a una niña de 5 años desaparecida desde el jueves
- Surrealista suceso en Oviedo: le cae un martillo en la cabeza mientras paseaba con su madre
- Oviedo ya tiene fecha para estrenar el nuevo mapa de TUA: nuevos trazados, frecuencias y paradas
- Cajas en los pasillos, ordenadores sin instalar y teléfonos descolgados: los sindicatos tildan de 'caos' la entrada en funcionamiento de las nuevas oficinas judiciales en Oviedo
- Oviedo se prepara para San Mateo: ya tiene fechas para las fiestas, conciertos ya cerrados y los hosteleros que empiezan a preparar las casetas
- La historia del pequeño Javi se hace documental: el estreno será este lunes en Oviedo
- El gran festival del que Oviedo volverá a ser epicentro con un escenario inédito y muy conocido
- La emblemática escalinata de Oviedo que ha tenido que ser sepultada por unas obras: 'Es algo temporal