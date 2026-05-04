El PSOE llevará al pleno una moción para que se cubra la vacante en la dirección de Urbanismo en el Ayuntamiento de Oviedo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo anunció este lunes en rueda de prensa que presentará en el pleno de mañana una moción de urgencia para reclamar la cobertura inmediata de la plaza de director general de Urbanismo, vacante desde diciembre, en un contexto marcado por la polémica en este área municipal. "Aquí no hay nadie al mando", advirtió el edil socialista Jorge García Monsalve para resumir la situación.

El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, enmarcó la iniciativa en la "preocupación" del partido por "toda la situación generada en el área de urbanismo en las últimas semanas", tras la aparición de denuncias sobre supuestas irregularidades. En este sentido, recordó que en la comisión de Economía de la pasada semana "quedó patente" que el concejal responsable, Mario Arias, conocía una denuncia presentada en diciembre de 2025, afeando que "parece ser que decidió mirar para otro lado".

Fernández Llaneza incidió además en la importancia de cubrir un puesto que considera clave en un momento "estratégico" para la ciudad, con proyectos en marcha como el Plan General de Ordenación, el desarrollo de La Vega o actuaciones en el ámbito de El Cristo. "Creemos que es muy importante que haya una figura que pueda dirigir todos estos temas que son claves para el futuro de la ciudad", subrayó, advirtiendo de que la ausencia de ese responsable puede derivar en disfunciones o paralizaciones inesperadas de proyectos.

Por su parte, el edil García Monsalve detalló el contenido de la moción y profundizó en las críticas a la actual organización del área. Recordó que la plaza quedó vacante tras la dimisión del anterior director general en diciembre y que, desde entonces, el equipo de gobierno no ha procedido a su cobertura, optando por una solución temporal en la que el director de la Asesoría Jurídica asume también las funciones de Urbanismo.

Una situación que, a juicio de los socialistas, resulta "difícilmente sostenible", ya que concentra en una misma persona la supervisión jurídica y la dirección de un área especialmente sensible. "Estamos poniendo al zorro a cuidar de las gallinas", resumió gráficamente García Monsalve, quien alertó de posibles problemas de funcionamiento y de garantías.

El concejal añadió que la falta de un director general está teniendo ya consecuencias prácticas, como informes técnicos que se remiten "sin la conformidad de superior jerárquico" ante la inexistencia de ese cargo, lo que evidencia, según dijo, que la organización actual está generando disfunciones internas.

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Con todo, el PSOE defenderá en el pleno que el Ayuntamiento cubra la plaza mediante el procedimiento legal de libre designación y con un perfil "adecuado y competente", al considerar que se trata de un puesto "de extrema necesidad" para garantizar el correcto funcionamiento del área y afrontar los retos urbanísticos del mandato.