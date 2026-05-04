"La reacción fue inesperada", dice la consejera de Derechos Sociales sobre la niña de 5 años desaparecida en Oviedo tras ser sustraída a una educadora por sus padres biológicos

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, ha subrayado este lunes que la reacción de los padres biológicos de la niña de 5 años sustraída el pasado jueves tras agredir a una educadora durante una visita supervisada fue “completamente inesperada”, ya que la menor llevaba 18 meses en régimen de acogimiento familiar sin que se hubieran registrado incidentes previos.

Del Arco ha explicado que la menor fue sustraída en el transcurso de una visita habitual en un centro especializado de Oviedo, en un contexto de supervisión profesional y con un régimen de contactos previamente establecido. Según ha señalado, no existían antecedentes que hicieran prever una situación de estas características, lo que refuerza el carácter “imprevisto” de lo ocurrido.

La consejera ha confirmado que, tras los hechos, la Dirección General de Infancia y Familias presentó la correspondiente denuncia y activó de inmediato los protocolos de actuación, en coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía de Menores y el Ministerio del Interior, que ha solicitado colaboración ciudadana a través del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES).

Asimismo, ha indicado que la difusión de imágenes y datos de la menor se enmarca dentro de los procedimientos habituales en este tipo de casos y depende de la valoración de las fuerzas de seguridad, cuyo trabajo se desarrolla con “la debida reserva para no entorpecer las labores de búsqueda”.

Del Arco ha querido trasladar también su apoyo a la familia de acogida, que atraviesa un momento “complejo y muy duro” tras la desaparición de la menor, con la que convivían desde hacía año y medio. En este sentido, ha insistido en que el objetivo prioritario de todas las administraciones implicadas es la localización de la niña “lo antes posible” y su regreso en condiciones de seguridad.

La consejera ha recordado además que las visitas entre menores tutelados y sus familias biológicas se desarrollan de forma habitual bajo supervisión de profesionales, en centros o puntos de encuentro familiar, y que solo se suspenden mediante resolución administrativa o judicial cuando existe un riesgo acreditado para el menor, algo que no concurría en este caso.

Noticias relacionadas

La investigación continúa abierta y se mantiene la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad y servicios sociales implicados en la búsqueda.